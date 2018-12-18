Crean plan de contingencia para la limpieza de playas

Temporada estival

Luego de tormentas, las arenas de Montevideo se limpiarán 2 veces al día

Limpieza: la cuadrilla está integrada por más de 80 personas. Foto: Fernando Ponzetto

La Intendencia de Montevideo tiene previsto implementar un plan para que en casos de tormentas consecutivas se pueda reforzar la limpieza de las playas de la capital de cara a la temporada estival.

Actualmente son entre 80 y 90 personas quienes trabajan diariamente en esa tarea, con máquinas especiales y también de forma manual, con rastrillos y bolsas. "Se hacen todas las mañanas en todas las playas de la capital. El equipo se divide en dos: unos se encargan de las playas del este y otros del oeste", explicaron a El País desde el departamento de Desarrollo Ambiental.

A partir de este año y en los primeros meses de 2019, se reforzará la limpieza también en el horario de la tarde, en los casos en que se considere necesario, informaron desde el mismo departamento.

Basura: la resaca llega tras una tormenta. Foto: Fernando Ponzetto

Quejas.

El fin de semana pasado, tras el temporal que azotó Montevideo y otras zonas del país, los fuertes vientos y el oleaje trajeron hasta la costa lo que se conoce como "resaca": un cúmulo de basura y otros desechos, en su mayoría plásticos. El embajador británico en Uruguay, que paseaba por la playa de Carrasco, capturó la situación y la compartió en su red social de Twitter.

"Amo las playas uruguayas pero hoy fui a caminar y encontré un montón de basura y plástico. La basura que uno tira por la calle, termina ahí. Muy triste", escribió.

Desde el Departamento de Desarrollo Ambiental, explicaron que son muy pocos los reclamos que llegan a la web de la IMM por temas de limpieza de playas. "Son los asuntos menos reclamados junto con denuncias de animales muertos en la vía pública", dijeron desde la comuna. Lo que más reciben son solicitudes por retiro de podas, escombros y residuos de gran tamaño.

En cuanto al descargo del diplomático, consideraron que la publicación "está más orientado a tomar conciencia de la contaminación medioambiental y el uso del plástico que a la limpieza en sí".

Ante las críticas de algunos usuarios de Twitter sobre las fotos y por qué no publicó imágenes de las playas limpias, el embajador contestó: "También he publicado muchas fotos de escenarios muy lindos en Uruguay, incluyendo algunas playas. La belleza natural de Uruguay es algo para proteger. Pase lo que pase con las tormentas, somos nosotros como seres humanos quienes contaminamos las aguas".

Y agregó: "Muestro lo que encontré esta mañana (por el domingo). Creo que sería mejor reducir el consumo de plástico y no tener que gastar dinero en limpiar la contaminación humana. Es un desafío global".

Según informaron desde la comuna, luego del temporal se recogieron más de 3 toneladas de basura, una cifra que varía diariamente. En época de verano y cuando el tiempo acompaña y son cientos los que bajan a la playa, la basura que recogen puede llegar hasta las 10 toneladas.

Contaminación: la basura aparece cada día en la orilla. Foto: F. Ponzetto

Más comentarios.

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff, también le respondió al diplomático británico. "Luego de las tormentas reiteradamente se aconseja no bajar a la playa. Las playas de Montevideo son de las pocas certificadas, se limpian regularmente. (...) de todas formas tomamos nota del comentario", dijo Liberoff.

De acuerdo a la IMM, "todas las playas de Montevideo están aptas para baños recreativos", según los últimos análisis de aguas realizados entre el 15 y el 21 de noviembre.

Esas playas son: Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Los Cilindros, Punta Yeguas, del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, de los Ingleses, Verde, La Mulata y la de Carrasco.

Desde hace varios años permanecen inhabilitadas para baños las playas del Gas, del Puerto del Buceo y de Miramar.

En el caso de Puerto del Buceo y Miramar, según informó la comuna, los antecedentes históricos indican que "no presentan condiciones homogéneas durante la temporada, pudiendo aparecer eventualmente valores puntuales muy superiores a los límites que indica la reglamentación vigente".

En la playa del Gas, en tanto, la inhabilitación se debe a que presenta riesgo físico para baños debido a la presencia de rocas y corrientes.