Comienzan obras del nuevo Mercado con 600 obreros

Cuatro períodos de gobierno transcurrieron desde que se comenzó a hablar, en 1996, de construir un Parque Agroalimentario en las afueras Montevideo. En ese año, un incendio en el Mercado Modelo llevó a las autoridades a replantearse la viabilidad del negocio mayorista en donde se realiza en la actualidad. El jueves de la semana próxima, veintidós años después de aquel siniestro, se colocará finalmente la piedra fundacional del proyecto, dando comienzo a las obras que ocuparán a unos 600 trabajadores.

El monto total del proyecto, que se hará con inversión pública y mayoritariamente privada, ronda los US$ 70 millones. A esto se suma la captación de fondos para la construcción de una zona de actividades complementarias, que se calcula estará en el orden de los US$ 30 millones. Por lo tanto, el parque involucra inversiones por unos US$ 100 millones.

"El proceso de licitación comenzó en julio del año pasado y la adjudicación se hizo antes de la Semana de Turismo al consorcio Saceem-Grinor-Hernández y González, luego de que una comisión analizara la viabilidad de las nueve ofertas que se presentaron. El plazo de la obra es de 24 meses", relató a El País el presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), José Saavedra.

En el año que lleva ocupando el cargo —antes fue director de Desarrollo Económico de la Intendencia— Saavedra ha concentrado sus esfuerzos en lograr la viabilidad económica del proyecto para todas las partes, obstáculo que no pudieron sortear sus antecesores.

El proyecto prevé que el 34% del financiamiento provenga de entidades públicas y el 66% de privadas. Y cuenta con un fondo que fue votado por la Junta Departamental en septiembre de 2017. Se trata de un endeudamiento de US$ 30 millones, en el que la Intendencia coloca como garantía los dineros del Sucive. "Hubo una conciencia por parte de todos los partidos políticos para apoyar este proyecto, por considerarlo estratégico", destacó Saavedra.

La obra implica trabajos que van desde movimiento de suelos hasta la construcción del mercado mayorista. "El movimiento de suelos involucra 1.200.000 metros cúbicos de tierra, porque el terreno tiene un desnivel natural que hay que corregir y eso lleva muchos meses de trabajo. En la primera fase se van a construir 64 hectáreas entre caminería, estacionamientos, galpones para las operaciones de frutas y hortalizas, mercado polivalente, logística y zona de actividades complementarias. La segunda etapa tiene otros espacios vinculados con oportunidades que puedan surgir en función del desarrollo de los mercados", explicó.

Traslado.

En la parte de frutas y hortalizas, se trasladará a la totalidad de los operadores que hoy tiene el Mercado Modelo, que son unos 520. Tienen un derecho adquirido que les permitirá ocupar un lugar sin costo en la Unidad Alimentaria.

Los que sí pagarán un valor de ingreso son los que se instalarán en las áreas polivalente, logística y de actividades complementarias. Se trata de unos 150 nuevos emprendimientos.

Un vez que el Parque Agro-alimentario esté construido, dentro de dos años, se podrá liberar el enorme predio del actual Mercado Modelo, en donde la operativa comienza muy temprano en la mañana y dura unas 16 horas. Desde la madrugada es común ver camiones estacionados a lo largo de la avenida Centenario y por Propios, afectando la vida del barrio y los vecinos. Unos 3.500 vehículos ingresan diariamente al Mercado.

Terminal, no.

Desde hace años se habla de construir allí una terminal de ómnibus, un parque urbano o viviendas. Pero Saavedra anticipó que la primera idea no se llevará a cabo. "El Misterio de Transporte y Obras Públicas descartó la posibilidad", explicó.

En diciembre se lanzó un concurso de ideas junto a la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, con el objetivo de definir un desarrollo urbanístico para esa zona. "Se estarán liberando unas 10 hectáreas, entre terrenos propios de la Intendencia y áreas conexas que migrarán hacia el nuevo parque", señaló Saavedra.

Se han anotado en este llamado cerca de 200 estudios, entre los que hay europeos, latinoamericanos y estadounidenses.

"La Facultad de Arquitectura nos dio una mano muy importante con la difusión de este concurso, porque el desarrollo urbanístico de un espacio tan importante, ubicado en el corazón de la ciudad, es algo que no se da todos los días. Por lo tanto, es una oportunidad para urbanistas de prestigio", destacó el presidente de la UAM.

