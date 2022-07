Comerciantes advierten escasez de lácteos en Montevideo: “Nos falta siempre algo en la góndola”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, advirtió por la escasez de productos lácteos que se registra en comercios de Montevideo.

“Nos falta siempre algo en la góndola. Por H o por B falta siempre algún producto (lácteo)”, dijo Fernández este jueves a El País. “No quiere decir que a todos (los comercios) les falte el mismo, porque el camión de repente en vez de cargar 50 docenas de un producto le dieron diez, entonces le da para dejarle a ciertos clientes cuando empieza el reparto, o (dejarlos) más seleccionados”, añadió.



El presidente de Cambadu atribuye el faltante al conflicto en la industria láctea. “Históricamente, cuando hay conflicto en la industria láctea, a nosotros nos faltan productos porque rompen la cadena de producción”, señaló.

Fernández destacó que el producto que nunca falta es la leche, pero que se registra escasez en los demás. “Cuando no falta un yogur, falta un frutado, cuando no falta una gelatina, falta manteca de un tamaño, o crema doble no hay, siempre algo falta, la línea completa no está en la calle”, aseguró.



Más temprano, Fernández había dicho a 970 Noticias (radio Universal) que “para el comercio pequeño los lácteos son un gancho muy importante para vender otras cosas”, por lo que la faltante los “afecta mucho”, consignó el medio.



“Todo este año hemos estado así, hubo momentos que se agudizó más y otros en que falta menos. Pero en general venimos con faltante hace mucho tiempo. Lo peor fue en abril de este año, hace cuatro meses, que ahí anduvimos con mucho faltante”, dijo a El País.



Ahora se está en un momento “ni bueno, ni malo”, pero “falta mercadería y se nota”, resaltó.