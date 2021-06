Cifra: ¿cuál es el principal problema de los barrios según los montevideanos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según un estudio realizado por la Consultora Cifra, el principal problema de los barrios montevideanos es la inseguridad. La basura, las calles y veredas rotas, el transporte público, el alumbrado y la gente en situación de calle le siguen en orden de importancia.

"La inseguridad preocupa mucho más a los municipios de la zona norte, mientras que la basura y la gente en situación de calle preocupa más a los de la zona sur", agrega el estudio, que fue presentado en el lanzamiento del Centro de Estudios Metropolitano Andres Abt (Cemet), que es presidido por la excandidata a la intendencia Laura Raffo.

Por otra parte, un 29% opinó que su barrio está peor o mucho peor que hace 10 años atrás. En cambio, 48% dijo que su barrio está mejor o mucho mejor que en 2011. Un 15% consideró que está igual y un 9% prefirió no opinar.

Municipios y alcaldes

La encuesta de Cifra reveló que más de la mitad de los residentes de la Zona Metropolitana (53%) no sabe en qué municipio vive. En algunos casos mencionan otro municipio o el número de su Centro Comunal Zonal. El máximo conocimiento se da en el Municipio CH, informó el estudio.

"Así como muchos no saben en qué municipios viven, casi dos tercios de los residentes no manejan información sobre las funciones de los alcaldes", indicó la consultora.



Solo un 26% está "algo informado" y un 13% "bien informado". En la misma línea, un 73% no sabe quién es su alcalde.

El objetivo del Cemet es contribuir al desarrollo económico y social de Montevideo y sus alrededores, centrando su visión en las personas y en la mejora de su calidad de vida, informaron este martes durante el evento de lanzamiento.