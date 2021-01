Chuy: operadores buscan incentivar turismo y niegan presencia masiva de brasileros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comerciantes y operadores turísticos de Chuy y Barra del Chuy se reunieron este viernes de mañana con las autoridades sanitarias y las fuerzas vivas para definir cómo trabajar e intensificar protocolos de seguridad, en una zona que tiene más de un centenar de casos de coronavirus.

Los operadores se mostraron confiados en que se pueda controlar la situación y lograr bajar los contagios de COVID-19 y desmintieron que exista una importante llegada de brasileños a la ciudad fronteriza porque, además de que las fronteras están cerradas, el cambio no favorece a los visitantes del país vecino. En esa zona del país la frontera con Brasil es seca.

Por ese motivo se llevó a cabo una puesta a punto entre el Centro Comercial Regional Chuy y la presidente de la Corporación Rochense de Turismo, Delvair Amarilla, en la que definieron acciones conjuntas para brindar seguridad a los turistas y también a los uruguayos locales.



Jefferson Muniz, presidente del Centro Comercial Regional del Chuy, indicó: "Como ya lo dejamos comprobado en otros momentos, somos capaces de controlar la situación y de volver a bajar los casos como ya lo hicimos en el brote anterior. Estamos trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias para instrumentar acciones para colaborar y que esos casos desciendan rápidamente".



Muniz remarcó que están trabajando en campañas de concientización para la gente que está en el Chuy y para los comercios, "ya que es importante mantener las condiciones sanitarias en esos lugares".



Además hizo hincapié en que los contagios de la enfermedad que se registraron fueron por contagios intrafamiliares: "Dentro del sector comercial los casos no se están propagando, por lo que eso es una señal de que nosotros venimos haciendo las cosas bien", sostuvo.



Respecto a la llegada de turistas brasileros, Muñiz explicó que no están cruzando "por un tema económico". "La pandemia ha desestimulado la llegada de brasileros, pero hoy en día lo que más pesa es la diferencia de cambio. Hoy, para ellos, por el tipo de cambio, nuestro país está caro. Esa versión de que los brasileros están viniendo al Chuy con tanta frecuencia, no es verdad", dijo.



"La idea es poder explotar las riquezas que tiene el Chuy, como las playas, el turismo histórico, el de aventura, que son cosas muy atractivas y que hasta ahora no le habíamos dado tanta trascendencia. Es importante cambiar esa mentalidad y hacer que la gente venga al Chuy no solo de compras, pero a disfrutar de lo que tenemos para ofrecer", agregó Muñiz.