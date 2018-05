Cavani en la mira por foto con un jabalí recién cazado

Un video y unas fotografías de Edinson Cavani junto a un grupo de cazadores y un jabalí muerto levantaron polvareda. El grupo "For The Animals Uruguay" hizo saber su repudio contra el futbolista en las redes sociales. "Ojalá nuestros niños y niñas no tomen como ‘referentes’ a este tipo de personas. #NoALaCaza", escribieron.

El comentario de la organización defensora de los animales generó miles de respuestas. Los usuarios de las redes dijeron de todo. Desde que el futbolista es "un ser despreciable" hasta que la caza de jabalíes es una actividad importante porque el "jabalí hace daño a las plantaciones, por lo tanto hay que matarlo para que ustedes coman su cereal".

Sin embargo, hasta anoche nada hacía suponer que el futbolista fuera el responsable de dar muerte al animal. Cavani estuvo una semana en Salto antes de ingresar a la concentración con la selección celeste. A pedido de unos cazadores, se tomó una fotografía posando con un rifle de caza y el jabalí.

La fotografía, hecha en una de las estancias del futbolista, fue tomada delante de un helicóptero en el que andaban los cazadores, según confirmó anoche a El País un amigo íntimo del futbolista que estaba acompañando al jugador y su padre en esos momentos.

"Edi dio una vuelta en el helicóptero pero no mató ningún chancho, eso lo hicieron los cazadores que le pidieron la foto. Uno de ellos se la pasó a un amigo que la subió a las redes", dijo el amigo de los Cavani.

Por su parte, el futbolista se filmó mostrando al animal sobre el patín del helicóptero y diciendo: "acá tenemos a nuestro amigo, nos golpeó los dientes, pero bueno, ya estaba". Hasta anoche el video de Cavani había alcanzado unas 200.000 visualizaciones.

Dinama.

Mientras tanto, el propio director nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, se preocupó por el asunto y se comunicó con el entorno del futobolista. En declaraciones a Montevideo Portal, Nario dijo que la cacería se produjo en medio de una reserva de fauna propiedad del propio Cavani, que obtuvo la autorización de la Dinama.

El funcionario aclaró que el encargado de la reserva le dijo que no era el futbolista quien estaba cazando, sino que sobrevolaba la zona porque había un equipo de control de especies exóticas trabajando en el interior de la reserva.

"Según nos dicen, no habría estado cazando desde el helicóptero ni él habría estado involucrado", aseguró Nario. El funcionario dijo ser partidario de evitar la publicación de imágenes de cacerías de animales por ser un tema sensible para la población.