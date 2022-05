Carolina Cosse replantea hoy el plan de limpieza de la Intendencia de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con financiación multilateral, basada en préstamos y ahorros a corto plazo y dentro de lo que queda de su gestión, la intendenta Carolina Cosse anunciará hoy su plan para limpiar Montevideo luego de que fracasara su intento por aprobar un préstamo de US$ 70 millones en la Junta Departamental por la negativa a votar de los ediles de la oposición.

Acompañada de su gabinete, en el Club Atlético Stockolmo, Cosse dará a conocer en esta jornada, a las 18:30 horas, los detalles del programa que se llevará adelante y que es más “modesto”, que el que se había presentado en la Junta Departamental y negociado con todos los partidos políticos.



El préstamo del BID requería una mayoría especial en la Junta (tres ediles de la oposición). El plazo de pago era de 25 años. El mecanismo al que apuesta ahora la IMM no supone endeudamiento para el próximo período. Es decir que se puede aprobar solo con los votos del Frente Amplio (mayoría simple).



Según supo El País, hubo una reunión con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para explorar un préstamo por la mitad del monto que se le había solicitado al BID.



A su vez, se informó en la Departamental de Montevideo del Frente Amplio que el proyecto alternativo de Cosse buscará financiación a través de entidades que forman parte del grupo BID principalmente para destinar al área de limpieza.

Entrevistado por radio Universal hace algunos días, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, afirmó que desde el BID se pusieron a disposición de la intendencia por medio de “cooperaciones técnicas más pequeñas”. “Estamos hablando de cientos de miles de dólares que pueden servir por ejemplo para algunas consultorías, para mejorar las gestiones en algunas cosas (…) seguir buscando soluciones de menor escala que nos permitan avanzar”, sostuvo el director.



No trascendió ayer los detalles del plan de financiación de la Intendencia de Montevideo.



Con respecto al plan, El País supo que se buscará mantener la línea ambiental de Montevideo con énfasis en el reciclado de la basura y su disposición final.



Los esfuerzos presupuestales se centrarán en puntos más densamente poblados, tales como cooperativas de vivienda, donde pueden recogerse más material en menos tiempo y con menos infraestructura.



El préstamo del BID se dividía en US$ 47,6 millones para compras de limpieza y en US$ 22,4 millones para a obras de saneamiento. Por lo que ahora las inversiones serán inferiores y no abarcarán todo el plan inicialmente previsto.

En cuanto al saneamiento, se contará con US$ 2 millones anuales para pequeñas intervenciones en ese rubro, lo que fue parte de la contrapropuesta que le hizo la IMM a la oposición,



Fuentes del FA indicaron que dentro de las obras de saneamiento se incluirá a Mataperros, aunque estaban en duda otras zonas como Rincón del Cerro y la reparación de la red Arteaga, que sí iban a estar dentro del programa BID tal como se había anunciado por la intendencia.



Luego de que fracasara en su intento de negociación con la oposición, Cosse brindó una conferencia de prensa donde aseguró: “No nos quieren dejar limpiar Montevideo” y esa misma noche se comprometió a una alternativa, que finalmente se presentará hoy públicamente.



Desde el punto de vista político, la no aprobación del préstamo del BID supuso un golpe para la administración de la intendenta que es una figura de renovación del Frente Amplio y que junto con el intendente de Canelones Yamandú Orsi aspira a ser candidata presidencial en 2024.



A diferencia de Cosse, Orsi consiguió los votos en la Junta Departamental de Canelones para poder acceder a un fideicomiso para obras por un total de US$ 44 millones amortizable a 20 años.