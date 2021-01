Ayer se detectaron 39 aglomeraciones en Punta del Este; una de ellas terminó con disturbios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El último fin de semana de la primera quincena del 2020 estuvo marcado por “desacatos en la zona de la Mansa y observaciones por ruidos molestos”, de acuerdo a un informe de la Intendencia de Maldonado.

Este sábado, se detectaron 39 aglomeraciones en la rambla de Punta del Este, “una con disturbios en donde hubo que intervenir con presencia de la policía al no respetar las recomendaciones de distanciamiento y uso de tapabocas a la que se exhortaba por parte de CECOED”, agregó el informe.



“La respuesta fue la agresión a los móviles que concurrieron al lugar con botellazos, insultos y piedras por lo que se debieron realizar disparos con munición no letal para recuperar el orden”, prosiguió.



Además, hubo una persona detenida que no quiso acatar las medidas.



En total, durante la noche del sábado, solamente a lo largo de Playa Mansa, se intervino 39 veces en las que se logró dispersar rápidamente las aglomeraciones. Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia se resolvió precintar la Glorieta así como del muelle La Pastora, para evitar nuevas aglomeraciones.



El viernes la situación fue diferente por las lluvias registradas; “las intervenciones fueron prácticamente nulas, a pesar de los operativos. Solamente se observó pequeñas concentraciones de quienes buscaron refugio de los chaparrones temporales y se les hizo notar que debían guardar distanciamiento”, culminó el informe.