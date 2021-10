En un año, 6.500 argentinos tramitaron el pedido de residencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La demanda de ciudadanos argentinos para radicarse en Uruguay “sigue sostenida” y en el último mes registró más de 750 solicitudes de residencia, según informaron fuentes del consulado uruguayo en Buenos Aires.

Este interés de argentinos por cruzar el charco se disparó en un contexto de fronteras afectadas por la pandemia de coronavirus. El gobierno habilitó el ingreso para extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay -siempre que estuvieran vacunados contra el COVID-19-, desde el 1° de setiembre.

Según un análisis de la Dirección Nacional del Registro a la Propiedad, unos 90.000 argentinos tienen inmuebles en Uruguay, informó en agosto El País. Del total, entre 30.000 y 40.000 propiedades estarían ubicadas en Maldonado, mientras que el resto se distribuyen entre los departamentos de Colonia, Canelones y Rocha.



Las 750 solicitudes por mes que se registran actualmente en el consulado de Uruguay en Buenos Aires superan largamente las cifras previas a la pandemia, cuando se procesaban apenas unas 30 por ese período y se tenía como objetivo llegar a unas 100, indicaron a El País desde el consulado.



En el último año, la repartición ha tramitado unas 6.500 solicitudes de residencia en Uruguay, se informó. En el consulado explicaron que se han adaptado recursos para darle “prioridad a ese trámite en el sentido de que es fundamental que tanto los argentinos como otros ciudadanos del Mercosur se establezcan en nuestro país”. Esto, coincide con la importancia que le ha dado el presidente Luis Lacalle Pou al tema, ya que en varias oportunidades ha llamado a los argentinos a venir a vivir al Uruguay.



El perfil de los solicitantes de residencia en Uruguay es heterogéneo, abarca tanto a jóvenes que quieren continuar los negocios que sus padres ya tienen aquí, como también a inversores que buscan expandir su actividad y a la vez probar el país como destino de residencia, y a personas que se jubilaron y buscan un lugar más tranquilo para vivir.



Los requisitos para iniciar la solicitud para migrar a Uruguay incluyen el certificado de antecedentes penales, si la persona no es familiar directo o cónyuge de un ciudadano uruguayo, DNI y partida de nacimiento. En la embajada se inicia la solicitud, y a través de Cancillería se finaliza el trámite.



Con el escenario de pandemia de coronavirus, se habilitó un sistema de ingreso al país para extranjeros que no residan en Uruguay a través de Internet. El trámite se realiza por medio de la página web del Estado y exige completar un formulario de registro. Luego, el solicitante debe elegir la causal de ingreso (hasta ahora solo están habilitados los propietarios de inmuebles), también debe adjuntar el certificado notarial o declaración jurada firmada por el titular relacionada a la propiedad y su núcleo familiar. El ingreso, una vez aprobado, es válido por 90 días. En caso de salir del país, se deberá volver a hacer el trámite.



Sobre la evolución de la demanda de solicitudes de residencia de parte de ciudadanos argentinos, en el consulado entienden que puede esperarse una “merma” en tanto muchos de los trámites se realizaron para lograr ingresar a Uruguay, no necesariamente con la intención de radicarse en el país. De todas maneras, algunos ciudadanos de Argentina podrían llegar a pedir la residencia como “salvaguarda” en caso de que la situación sanitaria se complicara y se definiera un nuevo cierre de fronteras debido a la pandemia.



El gobierno anunció en agosto que tras la primera etapa de apertura a los no uruguayos vacunados con propiedades en el país llegará una segunda fase; desde el 1º de noviembre podrán ingresar los extranjeros con hasta nueve meses de inmunizados y una prueba negativa de PCR.