Alcalde electo de Bella Unión reconoció que le "consiguió" trabajo a su hija en la Intendencia de Artigas

El alcalde electo de Bella Unión, William Cresseri, dijo este jueves que tras enterarse que su hija quedó embarazada y el padre no se hizo cargo del niño, le pidió que se vaya a vivir de Montevideo a Artigas, y que le "consiguió" un trabajo en la intendencia de ese departamento tras iniciar gestiones. Primero dijo que llamó al intendente Pablo Caram y luego que lo hizo un escribano amigo de él. Además, aseguró que "siempre entraron por la puerta del fondo todos los funcionarios que trabajan en la intendencia".

En diálogo con "Desayunos Informales" (Canal 12), el alcalde electo fue consultado por su pedido en su primer discurso tras conocerse que había sido reelecto alcalde de que los funcionarios se movilizaran para sacar al presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión (Aembu), Marcelo Da Col.

Cresseri dijo que tiene un "problema personal" con el presidente del sindicato. "Cuando él se metió con mi familia yo lo tomé como un tema personal", aseguró.

Da Col "denunció públicamente que había acomodado a mi hija en la Intendencia de Artigas, y que me había vendido al gobierno departamental por un cargo por mi hija".

Consultado sobre si esto era cierto o no, respondió: "No es cierto". No obstante, frente a la repregunta de los periodistas de si su hija tenía un cargo en la Intendencia de Artigas, afirmó: "Trabaja en la intendencia". Respecto a cómo ingresó al gobierno departamental, Cresseri manifestó: "Yo le pedí a Pablo Caram".

Luego comenzó un intercambio donde Cresseri terminó reconociendo que sus diferencias con Da Col no provenían solamente de su denuncia de "acomodo". "No es que se metió con mi hija porque entró a la intendencia, hay otras cosas más que ustedes no conocen", dijo.

En tanto, su versión cambió cuando "aclaró" la situación. "Ni yo le conseguí el trabajo a mi hija. Se la consiguió Alejandro Silvera, que es un escribano amigo mío. Mi hija estaba acá en Montevideo. Vivía en pareja y se quedó embarazada. Muchas veces los muchachos se disparan cuando ven esa situación. Nos tocó", dijo Cresseri, que al enterarse llamó al escribano con quien tenía "buena amistad", le pidió que le consiguiera el cargo y dio a entender que este "se encargó" de hablar con el intendente.

Cresseri dijo que se "le consiguió" un trabajo a su hija y luego remarcó: "No tengo ningún empacho en decirlo".

Los periodistas le consultaron nuevamente por qué estaba enojado con el presidente del gremio municipal, a lo que retrucó: "Yo no estoy enojado con el presidente de Aembu. El que está enojado conmigo es el presidente de Aembu. Le voy a decir más, somos familiares. Soy primo del padre de él".

Cuando le recordaron que él había dicho que quería sacar a Da Col, respondió: "No lo quiero sacar, tiene que irse del gremio (...) este hombre no convoca a elecciones, no se va y nos vivió. Yo entré a la intendencia en 2018, fue a trabajar a Bella Unión, durante todo el tiempo estuvo faltándome el respeto por los medios de prensa, insultando al intendente de Artigas", y entiende que después se "metió" con la designación de su hija.

Cresseri posteriormente precisó que su hija "entró sin concurso" a la Intendencia de Artigas, de "forma directa" y abrió otra polémica. Consultado sobre si no le parece una mala práctica, aseguró que "siempre entraron por la puerta del fondo todos los funcionarios que trabajan en la intendencia", y que "es una práctica que se viene llevando adelante hace muchísimos años". En esa línea, subrayó: "En todo el país sucede eso, así que no nos vamos a asustar con ese tema".