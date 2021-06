Se activa Operativo Frío Polar en todo el país ante advertencia por ola de frío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En virtud de la alerta por ola de frío anunciada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que en conjunto con los ministerios de Interior y Defensa se activa el Operativo Frío Polar en todo el país. Se llevará a cabo desde este domingo a la noche hasta el miércoles.

Lema informó mediante su cuenta de Twitter que en Montevideo habrá cupos adicionales a los que tiene disponible el Mides. En ese sentido, el ministro de Defensa, Javier García indicó en la misma red social que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea abrirán sus refugios en unidades militares en apoyo a la cartera de Desarrollo Social.



Además, junto al Ministerio del Interior se coordinaron acciones para brindar cuidado, abrigo y alimento a personas que lo requieran, así como para realizar recorridos nocturnos y acercar a las personas que se encuentren a la intemperie a los centros.

En el interior del país, el Ministerio de Defensa “tiene cupos disponibles de forma continua durante todo el Plan Invierno y hay una coordinación constante con los Cecoed departamentales. El monitoreo del estado del tiempo es permanente en todo el territorio”, indicó Lema.



Para dar aviso sobre personas en situación de calle En Montevideo y Área Metropolitana

Ministerio de Desarrollo Social: 0800 8798. Esta línea es exclusivamente para notificar sobre la presencia de personas a la intemperie.



Si la persona requiere atención médica se debe llamar directamente al 105 (SAME) de ASSE.



En caso niños o adolescentes sin referentes adultos, que se encuentren en situación de calle, llamar a la LÍNEA AZUL de INAU: 0800 5050 de lunes a domingo de 8 a 20 horas, fuera de ese horario se debe llamar al 098 462 326.



En el Interior del País



Comunicarse con el CECOED departamental



Por situaciones de emergencia llamar al 911



Direcciones y teléfonos útiles

Contactos del Ministerio de Desarrollo Social en el interior



Direcciones de refugios para personas en situación de calle - Montevideo



Recomendaciones para enfrentar la ola de frío emitidas por el Mides

En caso de tener que salir de su hogar en estas condiciones, protegerse con ropa adecuada, en múltiples capas que sirven de aislamiento. Importante es también cubrirse el rostro, las orejas, las manos y los pies. Los gorros ayudan a conservar la temperatura corporal.



Es preciso prestar especial atención a niños y ancianos en caso de frío extremo, ya que constituyen grupos de población especialmente vulnerables.



Es necesario hacer revisar los equipos de calefacción por técnicos calificados antes de comenzar a utilizarlos y mantenerlos apagados cuando se está ausente o durmiendo. En el caso de los que son calefacciones a leña o combustión como, por ejemplo, a querosene, deben utilizarse solamente en ambientes adecuadamente ventilados para evitar posibles intoxicaciones.



Se deben mantener los equipos de calefacción alejados de objetos que puedan incendiarse como muebles, cortinas, frazadas y nunca cubrirlos.

No se debe dejar niños sin supervisión en un ambiente con equipos de calefacción encendidos.



Cuando las personas están expuestas a temperaturas de mucho frío el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce y, en el caso de no contar con los medios de calefacción o abrigo necesarios, puede devenir en una hipotermia. En estos casos, las personas pierden movilidad y lucidez en el pensamiento. Cuando la temperatura corporal es menor a 35°C se está ante una situación de emergencia y es imprescindible buscar atención médica inmediata.

Medidas de prevención para infecciones respiratorias

Si bien la atención ha estado centrada en la covid-19, con la llegada del frío se está expuesto también a otros virus como el de la influenza, que provoca la gripe estacional. En algunos casos estos cuadros de gripe pueden hacerse más severos e incluso, ocasionalmente, producir la muerte.



Los principales síntomas de la covid-19 y la gripe estacional son muy similares: fiebre (chuchos de frío o sensación febril), tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular (mialgia), dolor de cabeza (cefaleas), decaimiento o malestar general (astenia), dificultad para respirar y, en niños, es posible la presencia de náuseas o vómitos.



Es preciso recordar que gripe y resfriado no son sinónimos. Si bien ambos constituyen infecciones respiratorias, son causadas por virus diferentes. Distinguir entre gripe y resfrío puede no ser sencillo, pese a lo cual en general, la fiebre, tos y el dolor muscular son menos frecuentes o ni se presentan en los casos de resfrío. Estos cuadros suelen ser más leves que los de gripe y raramente determinan complicaciones como neumonías, infecciones bacterianas o necesidad de internación.



Ciertos grupos de personas, en particular niños pequeños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, presentan un mayor riesgo de cursar cuadros más graves de estas infecciones. El Ministerio de Salud Pública está desarrollando la campaña anual de vacunación antigripal de modo de proteger a estos grupos de riesgo y al resto de la población del país.



También es bueno recordar que todas las medidas de prevención contra la covid-19 también son útiles para este tipo de afecciones.