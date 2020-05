Abren nuevas tiendas y buscan reactivar comercios del Centro de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy lunes el Centro de Montevideo buscará volver a su actividad comercial “normal”, tras casi un mes y medio donde cerca de un 70% de los negocios se mantuvieron a puertas cerradas a causa del coronavirus.

En este tiempo supermercados, farmacias y algunas pocas tiendas mantuvieron sus puertas abiertas, lo que representaba solo un 30% de los comercios de la zona céntrica, según datos de Grupo Centro. Hoy lunes se suman tiendas, zapaterías y casas de comida, entre otros, lo que significa llegar a un 85% de los negocios que existen.



“Este lunes van a abrir el resto de los comercios, principalmente los grandes comercios como cadenas de ropa y zapatos”, dijo a El País Federico Celsi, presidente de Grupo Centro y propietario del Bar Facal.

Según el empresario, la reactivación comercial responde tanto a la necesidad de los diferentes negocios de comenzar a generar ingresos “porque los gastos siguen como los alquileres de locales”, como a comenzar a “generar confianza en el público” para que vuelvan a las tiendas y comercios.



“Veo mucha gente en la zona, caminando por 18 de Julio, pero no entran a los comercios, a muchos les está costando entrar a los locales. La gente tiene miedo y lo que hay que hacer es comenzar a dar pasos cortos pero seguros, empezar de a poquito y de forma controlada a atender, a que las personas le pierdan el miedo a entrar a un local. Aunque la venta sea poca hay que comenzar a ganar en confianza y evitar que la costumbre de comprar en tiendas físicas o de ir a un restaurante se siga perdiendo. Creo que, con el tiempo, la confianza se va generando. Así que si pretendo seguir con un negocio abierto tengo que tratar de mover la máquina”, reconoció Celsi.

De hecho, en el caso de su negocio no tiene “expectativas de tener ningún tipo de ganancia” en lo que resta del año, según admitió el empresario del rubro gastronómico.



Sobre cómo será la reactivación, el principal del Grupo Centro explicó que se estableció un horario de 10 a 18 horas, los comercios exigirán el uso de tapabocas en el ingreso, se colocarán marcas para establecer distancias entre personas en líneas de caja y se evitará aglomeración de personal de zonas comunes y en el almuerzo.

Sin embargo, aclaró que no se trabajó en un protocolo único entre todos los comercios, sino que cada empresa estableció uno propio de acuerdo a sus criterios y su formato. “Por ejemplo, hay tiendas de vestimenta que tendrán un circuito para que se circule dentro de los locales para evitar que las personas se junten y se pechen. Otras no habilitarán el probador. Cada una implementará sus propias medidas”, expresó.

Tapabocas y del Centro

A raíz del regreso de la actividad comercial en 18 de julio, el Grupo Centro junto al Ministerio del Interior acordó que hoy lunes a las 12.30 en la Plaza del Entrevero cadetes de la Escuela Nacional de Policía repartirán tapabocas a los transeúntes que no dispongan de uno. Además, tendrán la tarea de prestar vigilancia y continuar con la exhortación de evitar aglomeraciones y usar tapabocas.

Es que, según aclaró Celsi, el espíritu de esta reapertura comercial no es incitar a las aglomeraciones de personas en la zona céntrica. De hecho, en esa línea el empresario adelantó que por este mes se suspenderá la edición del tradicional Día del Centro.



“Este mes vamos a suspender el día del Centro porque sentimos que no es el momento para incentivar a la gente a que venga al Centro. Es momento de tomar conciencia porque además la forma de comprar o de pasear cambió. Si viene más gente servirá para todos, para incorporar más personal, pero no lo vamos a incentivar”, finalizó Celsi.