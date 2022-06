Sindicato policial reclama aumento: "Solo con apoyo moral no come el trabajador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En reclamo de un aumento salarial, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) compartió en sus redes sociales este miércoles un video en el que recuerda la promesa electoral del actual gobierno respecto a dar apoyo a la Policía y recalca: "No hay respaldo sin salario".

No hay respaldo sin salario. pic.twitter.com/lRkukHhBS0 — Patricia Rodriguez (@PatriciaRSifpom) June 8, 2022

"Yo quiero ser un presidente que acompañe, que esté al lado de ese policía que trata de reprimir el delito y está solo y sin respaldo", dice un fragmento de un discurso del presidente Luis Lacalle Pou citado en el video. Mientras, otro, del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señala: "Yo estoy aquí para respaldar a la institución policial".



"Entendemos que el apoyo a los trabajadores policiales no puede ser solo un apoyo moral, también se tiene que ver considerado en su sueldo. Solo con apoyo moral no come el trabajador", dijo a El País Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom.

La dirigente sindical recordó que ya hace un mes que se reunieron con las autoridades del Ministerio del Interior para solicitarles el aumento —que estimaron de un 22% para todo el período— y presentarles un proyecto que incluye sugerencias de economistas que los asesoraron.



Rodríguez explicó que el documento entregado contiene una fórmula que busca recuperar la pérdida salarial y tener aumento real de salario.



La respuesta que tuvieron, explicó la presidenta del sindicato, es que la decisión le corresponde al Ministerio de Economía. Sin embargo, las autoridades de Interior "dijeron que estaban en la línea de dar aumento", afirmó.

Si bien el proyecto es del Sifpom, Rodríguez dijo que también participaron de la propuesta el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio (Afumi), Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma) y la Asociación de Funcionarios de Migración (Afumigra), con quienes trabajan en conjunto en temas macro, como salud mental, salario, vivienda y jubilación.



Consultada sobre la publicación del video de este miércoles, dijo que "más allá de que esté el proyecto (presentado) con los cálculos, pareció bueno incidir también con el video para que se entienda que la Policía está esperando ese aumento y que estamos a la expectativa".