Siete playas de Montevideo estarán sin guardavidas este viernes por conflicto

A partir de hoy algunas playas de Montevideo no contarán con servicio de guardavidas. La medida fue resuelta por Adeom, por falta de personal y materiales para realizar adecuadamente la tarea. El sindicato anticipó que si antes del sábado no recibe respuestas de la Intendencia, el domingo todas las casillas de guardavidas estarán cerradas.

En la mañana de hoy no habrá guardavidas en las playas Frigonal y Zabala (zona Oeste), ni en la de los Ingleses y Honda a la altura de Mississipi (zona Este). En la tarde tampoco habrá guardavidas en La Colorada ni en la del Cerro a la altura de Bogotá (zona Oeste), al igual que en la bajada de Arrascaeta (Buceo - zona Este).

A su vez, la asamblea del comité de base de los guardavidas resolvió realizar movilizaciones hoy a las 12:00 y a las 18:30 en la rambla de Pocitos.



“Si el sábado no hay respuestas de la Intendencia, el domingo no van a haber guardavidas en las playas. No porque se realice un paro, sino porque ese día el servicio de guardavidas se cubre solamente con horas extras y los compañeros no van a realizar tareas extraordinarias”, sostuvo la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.



Según la dirigente sindical, hay unos 130 guardavidas en Montevideo y se necesitan 16 más. “Eso es lo que entendemos que Intendencia debe ingresar rápidamente. Esto tendría que haber estado al inicio de la temporada. No es que nosotros esperamos a la temporada para tomar una medida. Se lo planteamos en invierno a la administración. El nivel de desborde de los compañeros es intolerable, además de que este año la temporada se va a extender hasta el 20 de abril, por cuando cae Turismo. Es una temporada más larga”, explicó.

Situación "inconcebible".

Ripoll dijo que los guardavidas no tienen baño y “por ende, si tienen que hacer sus necesidades, las hacen en un balde o en una caja dentro de la casilla. Esa es la situación extrema en la que están nuestros compañeros y compañeras hoy en las playas”.



“La otra situación que se da es que a los compañeros no se les entregó ropa, lo único que se les dio es un intercambio con una marca comercial, que no es la ropa de ellos, no tiene protección UV”, sostuvo. “Y se les entregaron protectores solares que están a días de vencerse. Realmente es una sumatoria de cosas que resultan increíbles pero que están ocurriendo hoy en las playas”, agregó.

“Si el sábado no hay respuestas de la Intendencia, el domingo no van a haber guardavidas en las playas", dijo Ripoll. Foto: Darwin Borrelli.

En tanto, el presidente de Adeom, Eduardo Vignolo, dijo que la Intendencia está al tanto de las carencias de los guardavidas desde hace varios meses.



“No tomamos la medida ahora porque estamos en pleno verano, le pedimos a la Intendencia la reunión en junio para discutir esto y se la volvimos a pedir en setiembre. Al final, nos la dio la semana pasada. Al tener una negativa en las reuniones, no queda otra alternativa que tomar esta medida para que ingrese personal”, sostuvo Vignolo.



“Hay una lista de prelación de guardavidas, la idea es que entre personal lo antes posible. Es una cuestión de seguridad para el vecino. El que vea la casilla cerrada, se va a acercar a una que esté abierta, donde podremos cuidarlo porque va a haber dos guardavidas”, indicó el presidente de Adeom.



El servicio.

Ripoll, en tanto, señaló que el trabajo de los guardavidas no está considerado “servicio esencial”.



“En caso de peligro de vida o de salud para la población por alguna medida sindical, obviamente se entraría en una esencialidad; pero hay que aclarar que no estamos tomando una medida, simplemente lo que estamos haciendo es trabajar en las condiciones que deberíamos trabajar”, destacó.



“Es de sentido común pensar que un guardavidas solo no puede estar en un puesto, que no puede garantizarle las condiciones de seguridad a la gente que está en la playa. Por eso se toma esta resolución que está vinculada a trabajar como corresponde”, agregó.



“Por otro lado, los oficiales de playa tampoco van a seguir cubriendo puestos de guardavidas. Hoy por hoy el oficial es responsable de la playa y está teniendo que cubrir puestos operativos por la falta de personal. Esto tampoco se va a seguir haciendo, cada uno se va a encargar de su tarea. Y eso también va a hacer que tengamos menor cantidad de puestos abiertos”, concluyó Ripoll.