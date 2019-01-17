Rechazan propuesta de Martínez para la basura

Conflictividad municipal

En Adeom acusan a la IMM de violar los convenios laborales.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

El inicio del año electoral para el precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio e intendente Daniel Martínez no fue el que él esperaba. Este 1° de enero las calles de Montevideo amanecieron con basura que desbordaba —en algunos barrios— los contenedores como consecuencia de un paro de cinco días que activó el sindicato de los municipales y que llevó incluso al jefe comunal a pedir la evaluación de la esencialidad.

Seis días después de que la medida fuera desactivada tras una negociación entre la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), el intendente Martínez anunció que convocaría a una reunión con el Ministerio de Trabajo, el Pit-Cnt y Adeom para "determinar la esencialidad del servicio de limpieza", tal como ocurre con el suministro de la energía eléctrica o el agua.

La iniciativa planteada por Martínez no cayó nada bien en el sindicato de funcionarios municipales e incluso, según supo El País, llamó la atención de algunos integrantes del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. Adeom que pidió al Ministerio de Trabajo postergar la reunión convocada por Martínez para el próximo martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) junto a la comuna, y a la central de trabajadores, se reunió ayer y analizó formalmente el planteo del intendente.

Adeom "rechazó en todos sus términos cualquiera de las dos modalidades (anunciadas por Martínez) por considerarlas violatorias de las normas nacionales e internacionales que regulan las relaciones colectivas de trabajo". En una declaración a la que accedió El País, el sindicato también reclama que la IMM "negocie de buena fe con sus trabajadores agremiados en Adeom tal como establecen las normas y los convenios internacionales suscriptos por Uruguay".

Para el sindicato, la propuesta del precandidato oficialista representa una "escalada de la IMM en su trayectoria de violación de derechos sindicales que pasó por la no aplicación y consiguiente violación de un convenio salarial en 2002 y luego la declaración de esencialidad de limpieza y otros servicios en forma ilegal en 2010".

El presidente de Adeom, Aníbal Varela, dijo a El País que la Intendencia "viene fracasando en su intento" para decretar la esencialidad en el ramo de la limpieza. "Más allá de que los gobiernos tengan esa potestad para decretar la esencialidad, tiene que haber motivos fundados", añadió el dirigente sindical. Adeom señaló que la Intendencia utiliza una "mordaza sindical" ante una inminente posibilidad de decretar la esencialidad.

Guardia gremial.

La propuesta de Martínez también plantea una segunda opción que es contratar a empresas privadas para que cumplan con los servicios de recolección en casos en los que el sindicato defina la paralización de los servicios. Martínez tuiteó: "Ante situaciones de emergencia contaremos con pliegos licitatorios de servicios privados que nos permitan cumplir con nuestra tarea y asegurar la limpieza de la ciudad para cumplir con los ciudadanos".

Ayer, un dirigente sindical de Adeom aseguró a El País que en realidad el planteo de Martínez no es para decretar la esencialidad, sino para asegurar una guardia gremial en la recolección de residuos cuando se defina un paro. Es más, en el asunto de un mail que envió ayer al sindicato la subdirectora nacional de Trabajo, Cristina Fernández, en el que invita a la nueva reunión en la Dinatra, se lee: "Acordar servicios mínimos para la recolección de residuos de la ciudad de Montevideo en caso de acontecer conflictos colectivos". El sindicato denomina a esta situación como el intento de "autorregulación sindical o la contratación de empresas para actuar en caso de paros". Desde Adeom, aseguran que no hay intenciones de hacer política con la situación de la recolección de basura y los problemas que existen en la ciudad.

La iniciativa genera matices en el Pit-Cnt

En el Pit-Cnt son cautelosos al referirse a la propuesta que anunció el intendente Martínez con respecto a la limpieza de la ciudad. Sin embargo, existen matices en algunos integrantes de la central de trabajadores acerca de cómo pararse ante esta situación. El secretario de Prensa y Propaganda y Relaciones Nacionales del Pit, Gabriel Molina, señaló que la central obrera "nunca se niega a participar de ámbitos en los que se nos invita, pero en casos similares a este, si nuestra filial va, en este caso, el Pit irá junto a Adeom". Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo, José Lorenzo López, señaló que si bien primero debe escuchar la postura de Adeom, el tema generará "controversias" pero coincidió con Molina en que siempre "debe primar la opinión del sindicato de base". Los municipales denuncian que no hay herramientas suficientes para realizar la recolección de residuos (muchos camiones rotos o fuera de funcionamiento) y que las empresas privadas contratadas han dejado toneladas de basura tiradas en las calles. El sindicato reclama otras cosas: un estudio de insalubridad en el vertedero de Felipe Cardoso; el traslado de una jefa administrativa tras ser denunciada por acoso laboral por una funcionaria; una nueva estructura del departamento de Desarrollo Ambiental y mejores condiciones salariales. La semana pasada, Martínez señaló que busca que la recolección no se detenga por un paro sindical, tal como sucede con el suministro de agua o de electricidad.