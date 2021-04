Pit-Cnt no hará acto por el Día del Trabajador; será celebración "descentralizada", dijo Abdala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por segundo año consecutivo, el Pit-Cnt resolvió no llevar adelante el tradicional acto por el Día del Trabajador, el próximo 1º de mayo, "en la actual coyuntura de aumento exponencial de casos de COVID-19 y en momentos que Uruguay ha quedado en el primer lugar del mundo de contagios por millón de habitantes", comienza señalando el comunicado de la central sindical.

Considerando que la población "debe extremar los cuidados sanitarios, así como también acompañar y seguir las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)" es que resolvieron conmemorar el 1o de mayo de forma "descentralizada, masiva y contundente", indicó al portal del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, secretario general de la central.

El dirigente sindical señalo que la idea de llevar adelante una celebración "descentralizada" se traduce en que cada trabajador "destaque y reafirme desde su hogar la importancia y el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora", participando "activamente desde sus hogares, saludando a sus familias y vecinos del barrio con todas las medidas de cuidados sanitarios recomendadas para frenar la pandemia".

Además, Abdala llama a expresar de manera "'clara y contundente' el apoyo a trabajadores de ollas populares, quienes "prácticamente no cuentan con medidas de protección suficientes por parte del Estado", dijo.

"¿Es una movilización? Sí lo es", respondió, aunque aclaró que "no será una aglomeración".

El Secretariado Ejecutivo elevó a la Mesa Representativa Nacional Ampliada una propuesta que establece el trabajo "como eje central del próximo 1° de mayo".

"Acá vive una trabajadora o en esta casa somos trabajadores", son algunas consignas que el movimiento sindical llama a "lucir desde balcones, ventanas y azoteas de las familias en los barrios de cada capital departamental, cada ciudad, pueblo o localidad de todo el país".

Por otro lado, Abdala lamentó "profundamente" que el presidente Luis Lacalle Pou no haya convocado al diálogo nacional, que insisten tanto la central sindical como el Frente Amplio para analizar medidas a adoptar en esta coyuntura de pandemia.

"Hay gente que no tiene para comer, hay familias que la están pasando de manera espantosa esta pandemia, se han quedado sin nada, y sigue sin concretarse un ingreso básico en la emergencia para esas familias, es tremendamente preocupante, así como nos preocupa la realidad actual de la educación, de la salud, por ejemplo. Yo lamento profundamente que el Presidente no haya tomado en cuenta nuestra propuesta de diálogo nacional y no haya estado dispuesto a jugar en la cancha grande, de la política mayor. A todas luces, no hay interés del gobierno de transitar este camino", expresó.