Conaprole acusó al sindicato de tomar "medidas distorsivas infundadas"

Desde las 22:00 del miércoles 1° de enero hay un paro de actividad en el sector subproducto de Conaprole que trabaja con los productos yogures y postres. La medida durará 24 horas.



Luis Goichea, dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), dijo a El País que en la mañana de este jueves se realizó una asamblea de los trabajadores de ese sector. Entonces, para “garantizar la participación” de todos los empleados, no concurrieron a trabajar el turno de la noche (22:00) del miércoles y el de la mañana (6:00) y la tarde (14:00) de hoy, comentó.

A su vez, el dirigente sindical dijo que el “viernes 27 de diciembre se le anunció a Conaprole (sobre la asamblea) para que tomara todos los recaudos” ya que “hay producciones que pueden quedar con riesgo de pérdida”. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron que se les notificó sobre el paro.

Desde la empresa se emitió un comunicado dirigido al personal -al que accedió El País- en que afirma que dicho sector “adoptó nuevamente medidas distorsivas infundadas, ocasionándole perjuicios económicos a la Cooperativa y los productores en plena zafra, en un contexto muy especial de todo el sector lácteo”.



Asimismo, la compañía solicitó la aplicación de la cláusula de las 48 horas que implica que “si se quiere tomar medidas, como por ejemplo un paro, primero se debe generar un ámbito de diálogo” y no actuar por 48 horas, explicaron fuentes cercanas a la empresa.



Además, en el comunicado se indicó que, a pesar de “todos los intentos de comunicación, el gremio no dio respuesta al pedido, violando de esta forma el acta de acuerdo del 1º de febrero de 2008 y el Acta del Consejo de Salarios del 7 setiembre de 2018 que dispone la obligatoriedad de generar un ámbito de dialogo sin medidas de innovación”.



En referencia a cómo seguirá el accionar de las trabajadores, Goichea dijo que el turno que ingresa a las 22:00 de este jueves irá como es “habitual y retoma la producción”.



En la misma línea, comentó que “ya se ha hecho esta modalidad de asamblea en otros sectores cuando son tres turnos con estas características” y que “todos los otros sectores trabajaron normalmente”.



En cuanto a los temas que se trataron en la asamblea, el dirigente sindical dijo que no fueron “de consideración de conflicto" y que “se discutió el régimen de descansos”.