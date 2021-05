Día de los Trabajadores: sin acto pero con recolección de firmas y alimentos para ollas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El movimiento sindical salió a la ciudad a expresarse en su día, pero con las particularidades que impone la pandemia. La Plaza Primero de Mayo estaba vacía, con un único puesto de tortas fritas como recordatorio de años anteriores.



En cambio, una constelación de pequeños puestos y brigadas se desplegaron por Montevideo, con dos objetivos: juntar firmas para someter 135 artículos de la LUC a un referéndum, y recolectar comida para ollas populares.

Para el secretario general de Aebu Fernando Gambera, se llega con las firmas requeridas.



Para el dirigente del MPP Alejandro "Pacha" Sánchez, no habrá asado ni acto pero "estamos en la calle". Sánchez no quiso ahondar en la cantidad de firmas ya recolectadas en la jornada de hoy.



"No hay que poner cifras, pienso. Lo que pienso es que hay que llegar a las 700.000 que se necesitan en los próximos dos meses. Tenemos que agudizar la inteligencia para alcanzar esa meta, que no es otra cosa que abrir un debate nacional", dijo Sánchez a El País.

A las 18.30 habrá conferencia de prensa del Pit-cnt con motivo del Día de los Trabajadores. El ministro Pablo Mieres brindará también una conferencia sobre las 20 horas en Torre Ejecutiva.