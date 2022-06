Conflicto del supergás: empresa rechazó segunda propuesta del MTSS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras dos reuniones de negociaciones los pasados viernes y sábado, este domingo el Ministerio de Trabajo y Seguridad social (MTSS) presentó una segunda propuesta de acercamiento entre la empresa Riogás y la Asociación de Trabajadores de Riogás (ATR). Los trabajadores accedieron a firmar el acuerdo, pero la empresa no aceptó y dijo que este lunes presentará una contrapropuesta.

“Nos preocupa mucho porque es un producto extremadamente significativo”, dijo en entrevista con “Mañana viva” de Radio Viva el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Recalcó que este es un conflicto que “está focalizado” en una empresa y su sindicato, “pero tiene impacto en la normalidad” de la entrega del recurso energético.



El sindicato expresó en un comunicado que decidió aceptar la propuesta aunque no contemplara todas sus aspiraciones, para mostrar “la buena fe y el ánimo negociador” de los trabajadores.



"No ganamos los sueldos que la empresa en un comunicado dice que

ganamos. Nuestros autos son los que nos hemos comprado con el fruto y esfuerzo de nuestro trabajo levantando garrafas y poniendo en riesgo nuestra salud. No merecemos que nos digan que somos ‘vegetales’ frente al MTSS porque estamos enfermos y tampoco que nos califiquen de mentirosos y violentos", agrega el comunicado de ATR.

Por su parte, la empresa rechazó el acuerdo y presentará una contrapropuesta este lunes, que busca “evitar que los sindicatos continúen impidiendo el normal suministro de supergás a los hogares y de gas a granel a clientes de mayor consumo”, declararon fuentes de Riogás a El País.



La empresa dijo que en su propuesta quiere priorizar "a los clientes esenciales (hospitales, albergues, centros educativos, comedores, cárceles, ONG, secaderos de granos, criaderos de pollos y otros clientes industriales, comerciales y de servicios para los cuales el gas resulta crítico para operar".

Este domingo, el gerente general de Riogás, Diego Guerrero, dijo que el sindicato ha realizado "piquetes ilegales" para evitar el abastecimiento a los clientes esenciales.



En sus declaraciones, a las que tuvo acceso El País, Guerrero señaló a uno de los delegados sindicales del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), quien habría sido denunciado "por amenazar de muerte a un trabajador" de Riogás que no forma parte del movimiento sindical.



"Son prácticas patoteras y violentas que están siendo utilizadas para intimidar a quienes están trabajando o tienen voluntad de hacerlo. Lo que no logran convenciendo, quieren obtenerlo mediante ocupaciones, piquetes ilegales y amenazas", cerró Guerrero.