Año Nuevo con basura en las calles de Montevideo

rESIDUOS

Limpieza continúa con el paro; hoy habrá asamblea a las 14:00.

Tras las celebraciones por el comienzo de un nuevo año, Montevideo amaneció con múltiples contenedores desbordados de basura, en unas fechas donde la generación de residuos aumenta un 30%.

El motivo se debe al paro en el servicio del sector Limpieza que comenzó a las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre y que, según informaron desde Adeom, continuará hasta hoy, al menos hasta las 14:00 horas, cuando los empleados de Limpieza se reúnan nuevamente en asamblea en el Sindicato de Artes Gráficas (Durazno 972).

Asimismo Adeom explicó que enviaron una nota a la Intendencia de Montevideo en donde solicitan una “reunión urgente a efectos de poder solucionar la situación conflictiva”.

La medida fue tomada por “acoso laboral” a trabajadores, lo cual se arrastraría desde mucho tiempo atrás, según fuentes de Adeom.

De acuerdo al informe de “situación del servicio de levante de contenedores de Montevideo” que publica a diario la comuna, el 31 de diciembre restaba por recolectar el 21% de los contenedores del departamento (unos 2.634). El Municipio F era la zona que se encontraba más atrasada en cuanto a la recolección, ya que de los 1.504 depósitos de basura, solo el 36% (541) habían sido limpiados.

En el Municipio E restaba por recolectar el 39% de los contenedores, lo que equivale a 705. El Municipio CH era otra de las zonas que el 31 de diciembre tenía aún contenedores sin recoger. En total habían sido levantados 1.112, mientras que 360 permanecían sin limpiar. Una cifra similar tenían los depósitos de basura en el Municipio C, con el 21% de los contenedores sin recoger. El Municipio B, con servicio tercerizado, tenía el 100% de los contenedores levantados.

