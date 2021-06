Abdala dijo que se están “tomando medidas” para no afectar vacunación por paro del PIT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara al paro general de 24 horas propuesto para el 17 de junio por el PIT-CNT, el secretario general de la central sindical Marcelo Abdala sostuvo que se están “tomando las medidas para exceptuar” a aquellas actividades que tengan que ver con la vacunación como el transporte y la atención sanitaria.

“No somos indiferentes a que la gente se pueda vacunar, lo hemos demostrado. Hemos hecho propuestas al respecto para facilitar su posibilidad de vacunarse”, dijo Abdala en entrevista con Radio Sarandí. Y agregó: “estamos tomando las medidas para exceptuar o tratar distinto aquellas actividades que tienen que ver con la vacunación”.

En la misma línea, y frente a “algunos equívocos” sobre la resolución adoptada por la Mesa Representativa del PIT-CNT para realizar el paro, el secretario general compartió en su cuenta de Twitter parte del comunicado: “el movimiento sindical garantizará la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que garantiza mantener abiertos los vacunatorios en su totalidad.”



Ante algunos equívocos sobre la resolución adoptada por la Mesa Representativa del ⁦@PITCNT1⁩, hacia el próximo Paro General del 17/6, adjunto el acta textual de la decisión adoptada. Todos juntos podemos! pic.twitter.com/QCC3TkSwVf — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) June 3, 2021

Ante la pregunta de si se puede garantizar que no se afecte la vacunación, Abdala respondió: “garantizar no, pero sí te diría que hay una gran probabilidad de que efectivamente se puedan tomar algunas medidas que nosotros estamos desarrollando para que la vacunación no se vea afectada”.

“Vamos a tener una reunión formal con la UNOT y tenemos la herramienta de establecer algún criterio diferencial en el caso del transporte, de establecer algún criterio de guardia gremial, en caso de que se pueda llegar a un acuerdo con los propios trabajadores del transporte”, manifestó.

Sobre las diversas opiniones que este paro genera sostuvo: “soy absolutamente respetuoso a las distintas opiniones pero, efectivamente, la voluntad de la dirección del PIT-CNT ha sido casi unánime desde el punto de vista de la caracterización de la situación. Una pandemia en la cual somos el peor país del mundo”.

Abdala también mencionó la situación de los jornales solidarios y lo comparó con sectores “más poderosos” que hay dentro del país. Existe “una situación en la que se sortean 15 mil puestos de trabajo a 12 mil pesos mensuales por seis meses, y que se anotan 223 mil personas”, mientras que en otros sectores “más poderosos del agronegocio y de la agroexportación”, hay personas que “no han parado de facturar”.

El secretario sostuvo que estos sectores “no han parado de facturar inclusive dentro de la pandemia, y son los únicos que no aportan nada para solventar los dramas que tiene el país, con planteos que ha hecho el Poder Ejecutivo”. “Digamos que reflejan en último término, desde nuestra perspectiva, un gobernar para los malla oro, yo pienso que el paro general está enormemente justificado”, concuyó.