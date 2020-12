BPS detectó una estafa millonaria con seguros de paro y denunció a club de fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco de Previsión Social (BPS) detectó maniobras que permitieron una estafa millonaria de tres entidades por un monto de $ 35 millones, aunque pudieron cobrar $ 12 millones. Según expresó Hugo Odizzio, presidente del BPS, a Telenoche de Canal 4 las investigaciones se continúan realizando y pueden haber más casos.

"La primera denuncia es por un club de fútbol y hay dos dirigentes que hicieron la maniobra y hay dos casos asociados a un medio electrónico de pago", declaró Odizzio.

"La maniobra consiste en declarar personas que no tienen actividad como si la tuvieran en una empresa por la cual nos hacen los aportes. Esas personas son declaradas con un salario alto y muchas veces retroactivo. Generan un derecho a un subsidio de desempleo, porque luego se informa que van al seguro de paro, entonces con ese modus operandi esas prestaciones son casi al tope del seguro", explicó Odizzio.

Según explicó la maniobra fue detectada "y se generaron controles específicos porque hay más empresas que están atrás de esta situación. Vemos una unicidad del modus operandi que creemos que detrás de eso hay una misma organización”.

Odizzio explicó que por lo general los trabajadores involucrados "no estaban enterados de la situación" y explicó que una de las investigaciones pendientes proviene de antes de la pandemia, por lo que las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional no son causa. "Al haber más casos es más difícil detectar estas anomalías pero no está vinculado a la flexibilización que se hizo del seguro", afirmó en relación al seguro de paro parcial que se diseñó para amortiguar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral.