Programa Yo Estudio y Trabajo 2022 abrió sus inscripciones: requisitos, plazo y sorteo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió el llamado para el programa Yo Estudio y Trabajo. Su inscripción, exclusivamente web, está disponible desde este miércoles 26 de octubre a las 00:00 hasta el 2 de noviembre a las 23:59.

En esta propuesta se convoca a jóvenes de entre 16 y 20 años que estén estudiando y no cuenten con una experiencia laboral formal –también incluyen a quienes tengan, pero sea menor a 90 días–.

Requisitos del programa



Yo Estudio y Trabajo es un proyecto que busca ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes que no cuenten con ella.



De esta forma, busca que personas de entre 16 y 20 años puedan desempeñarse en el mercado de trabajo, “asegurando su continuidad educativa y brindando la posibilidad al joven de desarrollar competencias transversales vinculadas al mundo laboral”.



Además de la edad, los requisitos para poder participar son: estar inscripto en un curso (que vaya a empezar próximamente o que ya se esté cursando) en educación formal o no formal (esta debe tener una carga mínima de 240 horas en total y pertenecer a instituciones habilitadas); no estar trabajando actualmente y no haber tenido experiencia laboral formal mayor a 90 días continuos (en caso de ser discontinuos, no podrá ser mayor a 90 días en un período de dos años).

El MTSS publicó que “todas las listas ordenadas resultantes del sorteo están supeditadas a control de BPS dónde se verificará en la historia laboral de los/las inscriptos/as, el cumplimiento de este requisito”. Aquellas que no cumplan con alguno de los requisitos no podrán ingresar al programa.

¿Cómo inscribirse?



Para participar del programa se debe inscribir solo de forma online en www.inscripcion.com.uy.



Este link estará disponible desde el 26 de octubre al 2 de noviembre.

¿Cómo y cuándo se realizará el sorteo?



Quienes estén inscriptos participarán de un sorteo que se realizará para todas las localidades el 7 de noviembre.



El MTSS informó, en tanto, que “respetando el orden de dicha lista, se adjudicarán los lugares en función de los puestos ofrecidos por las empresas y organismos públicos adheridos al programa, según localidad y departamento. Se realizarán tantos sorteos como localidades en donde se ofrezcan puestos”.



Los resultados se publicarán el 8 de noviembre en la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Plazo del contrato tras el sorteo



Quienes resulten sorteados podrán trabajar por un mínimo de 9 meses y un máximo de 12 meses, con una carga semanal de entre 20 y 30 horas. Los participantes, de acuerdo al MTSS, no adquirirán la calidad de funcionarios públicos, ni tendrán derecho a permanencia o inamovilidad en la empresa u organismo público.



La retribución está regulada por la Ley N° 19.973 - Promoción del Empleo. En el artículo 37 que en lo referente a este aspecto remite al artículo 51 de la Ley N° 18.719, referente a Becas y Pasantías, que establece que por 30 horas semanales la retribución mensual será de 4 BPC. ($ 20.656 según el valor de la BPC a enero 2022).

Las mujeres que se encuentren embarazadas o que tengan hijos menores de 4 años a su cargo, percibirán una retribución mensual de 6 BPC por 30 horas semanales. En caso de trabajar 20 horas semanales, la retribución será proporcional a esta carga horaria.