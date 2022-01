¿Un frente frío dentro de una ola de calor? Cómo será este “respiro” ante las altas temperaturas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes comenzó a regir la segunda ola de calor de 2022, según el aviso emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que además informó que junto a ella ingresará a Uruguay un frente frío. ¿Cómo pueden coexistir ambos fenómenos? Lo explicó a El País Néstor Santayana, jefe de pronósticos del instituto.

Lo primero que hay que dejar claro, dijo el experto, es que existen masas de aire de distintas características que se clasifican según su origen: tropicales, polares, marítimas y continentales. Estas masas son impulsadas por los distintos sistemas de presión a otros lugares y afectan a esas zonas.



“Ahora en la región tenemos una masa de aire muy cálida y seca estacionada, lo que genera escasa nubosidad e incrementa la radiación solar que llega a la superficie y día tras día empieza a calentarse”, explicó. Esto es lo que afecta en mayor medida a Argentina, pero también al sur de Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Estas masas quedan estacionadas mientras no haya un sistema que las mueva”, agregó Santayana y señaló que si bien para esta tarde y noche se prevé el ingreso de un frente frío, este “no tendrá la intensidad suficiente como para mover a la masa de aire cálido”.



“Este frente frío es de escasa actividad porque no genera lluvia ni tormentas, solo rotación del viento a componente sureste. Este incrementará su intensidad, generando rachas en la zona costera de sur y este del país. Entonces, en esa franja, descenderá la temperatura durante 24 horas”, señaló.



Dicho de otro modo, este frente frío hará que las temperaturas no aumenten en el mismo nivel que lo harán en el resto del país, donde predomina la masa de aire caliente. Pero será algo puntual, por 24 horas, y luego esa zona del país podría ingresar al aviso de ola de calor.



Por esa razón, Inumet actualizará su aviso de ola de calor el próximo jueves. “Será una ligera tregua”, resumió Santayana.

El aviso de Inumet por ola de calor



Rige desde este martes hasta el domingo. “Una masa de aire muy calurosa y seca afectará el país. Se esperan temperaturas mínimas entre los 20°C y 25°C, y máximas entre los 36°C y 42°C. El pasaje de un frente frío por el sur, este y noreste entre la tarde/noche del martes 11, haría descender las temperaturas, evitando que alcancen el umbral de "ola de calor" en las zonas mencionadas. A partir de la tarde del jueves 13, las temperaturas en estas zonas comenzarían a ascender nuevamente. Este aviso se actualizará en la mañana del jueves 13”, indica Inumet.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento



Cerro Largo: Arévalo



Colonia: Agraciada y Florencio Sánchez.



Durazno: Todo el departamento



Flores: Todo el departamento



Florida: Goñi y Sarandí Grande.



Paysandú: Todo el departamento



Río Negro: Todo el departamento



Rivera: Todo el departamento



Salto: Todo el departamento



Soriano: Todo el departamento



Tacuarembó: Todo el departamento