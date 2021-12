Corte de UTE afectó a más de 13.000 usuarios de Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó y Cordón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un corte de UTE generó este lunes de noche una afectación a 13.106 usuarios de Pocitos, Punta Carretas, Cordón y Parque Rodó (Montevideo), informó la empresa pública en redes sociales. De acuerdo a la última actualización de la web de UTE, los servicios afectados ya están repuestos.

El episodio fue debido a una falla originada en cables subterráneos de la estación G (ubicada en Durazno y Eduardo Acevedo), indicó UTE. Sobre las 21:50 horas se habían repuesto el 85% de los servicios afectados.

Al inicio de la interrupción, originada por fallas en cables subterráneos, fueron afectados 13.106 servicios.

Al momento se logró reponer 5.500 y se continúa trabajando. — UTE (@UTE_ComCorp) December 28, 2021

El gerente de Distribución de UTE, Luis Cataldo, señaló a El País que "no es común esta falla múltiple y simultánea" en cables subterráneos que se originó en la pasada noche. Puntualizó que los cables que alimentan la zona afectada son "relativamente nuevos".



La empresa pública tiene identificadas las "fallas puntuales" de los extensos cables subterráneos y se trabaja en su reparación. La reposición total del servicio a todos los afectados llevará "como mucho" un par de días, dijo.



Señaló que hay "muchos motivos" por los cuales los cables "pierden su capacidad de aislación". La falla de un cable, exige a los otros, lo que se estima generó una "cascada de problemas".



Consultado sobre si esta falla se debió a una falta de mantenimiento, el jerarca dijo que "hay muy poca cosa que se puede hacer" al cable subterráneo por dónde están ubicados. Se pueden "controlar las puntas", pero no su situación en la "mitad de la calle, bajo tierra". De todos modos, indicó que han trabajado en técnicas que permiten identificar "posibles problemas", aunque advirtió, no detecta "el 100% de las situaciones".



Cataldo explicó que el problema para reactivar los servicios de energía son las subestaciones chicas, ubicadas en predios de particulares como pueden ser en edificios, que por temas de seguridad se encuentran cerradas hasta que se habilita su paso para los técnicos de UTE.

Ante corte de energía, se pueden presentar reclamos a través de varias vías. Se puede llamar desde un teléfono fijo al 0800 1930; agendar primero el número 098 193 000 y luego enviar un mensaje de Whatsapp y seguir las indicaciones; a través de la app de UTE, disponible para Android y iOS; o desde la web de la empresa energética.