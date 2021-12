Cómo va a estar el tiempo en Fin de Año y el 1° de enero, según Inumet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todavía sigue la temporada de fiestas, celebraciones y reuniones con familia y amigos. Y de acuerdo al pronóstico extendido del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) la temperatura de este Fin de Año y Año Nuevo serán elevadas, aunque podría haber presencia de lluvias, particularmente el 1° de enero.

Zona por zona, así estará el último día del año y el primer día del 2022.



Noroeste

El viernes 31 de diciembre el noroeste habrá máximas de 38° C y mínimas de 21° C. La probabilidad de lluvia para esa noche será nula y el cielo estará nublado con sol. Sin embargo, para el 1° de enero el cielo estará cubierto, la temperatura alcanzará los 37°C y la probabilidad de lluvia será media.

Noreste



Lo mismo sucederá al noreste del país. Si bien las máximas para cada día serán de 36° C y 34°C respectivamente, el último día del año también estará nublado con sol y el primer día del 2022, nublado con probabilidad media de lluvia.



Centro

Para el centro del país la máxima del 31 de diciembre será de 34° C y un cielo con nubes y sol. Para el 1° de enero, sin embargo, la máxima descenderá a 32° C con cielo cubierto y probabilidad media de lluvia.



Suroeste

El panorama se repetirá al oeste del país: máximas de 36° C el 31, con nubes y sol; máximas de 33° C el 1°, con cielo cubierto y probabilidad media de lluvia.



Área metropolitana

Para el sur del país, en el área metropolitana, la temperatura máxima del próximo viernes será de 31° C con nubes y sol. Para el sábado habrá máximo 31° C, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia será media.



Este

Cada vez más turistas llegan a las costas de Uruguay para disfrutar del verano. El viernes habrá 31° C con nubes y sol, es decir, será un muy buen día de playa. Sin embargo, el sábado 1° de enero la máxima será de 30°, estará el cielo nublado y la probabilidad de lluvia también será media.