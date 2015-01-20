Se llevaron manteles y floreros en fiesta VIP

El escándalo estalló en Salto y corrió como reguero de pólvora. Varios medios de esa ciudad informaron desde el fin de semana pasado que durante el coqueto lanzamiento de la temporada termal en el Cantegril Country Club de Punta del Este se habían "robado manteles y jarrones que estaban decorando el lugar", según indica el diario Cambio en su edición de ayer.

La fiesta tuvo lugar el 9 de enero y participaron más de 300 invitados, entre los que se encontraban empresarios, la ministra Liliam Kechichian, los intendentes de Salto, Germán Coutinho, Paysandú, Humberto Sconamiglio y de Maldonado, Susana Hernández, que ofició de anfitriona.

Todo comenzó cuando, días después de la fiesta, la encargada del área Producto Termal y Planeamiento Estratégico del Ministerio de Turismo y Deporte, Mónica Lozano, envió un mail a las autoridades y los operadores turísticos, en el que afirmaba que "se llevaron por error manteles de los que el ministerio alquiló para las mesas de las degustaciones".

Al respecto, la funcionaria agregó en el mail que "además del alquiler de los 20 manteles, le están cobrando los 6 manteles que faltaron, a 600 pesos cada uno".

En la comunicación, la funcionaria indica además que el aporte del Ministerio es un beneficio que se hace para que la fiesta tenga una "decoración armoniosa", pero aclaró que "será el último año que se cubrirá ese gasto".

"Lo mismo sucedió con los floreros que decoraban las mesas, faltaron 9 y se los están cobrando al Ministerio, a 250 pesos cada uno". Lozano señaló que "ese gasto que se debe afrontar, será comunicado a las autoridades que son las que autorizan el pago", según publicó Cambio.

Sin denuncia.

Consultada por El País, la funcionaria restó importancia al asunto. "Como en cualquier evento, siempre faltan cosas, pasa todos los años. Nadie habla de robo, simplemente faltan cosas y habrá que reponerlas", relativizó Lozano. La repartición no tiene previsto formular una denuncia policial, indicó la misma funcionaria.

"No le vamos a dar importancia, son $ 1.000. Por ese dinero no se van a hacer problema, pasan cosas peores. Nadie se fue con las cosas debajo del brazo, simplemente las cosas no estaban", expresó Lozano.

La batalla política que se vive en los departamentos que integran el circuito termal ante las elecciones departamentales, previstas para el 10 de mayo, podrían ser el telón de fondo de estas denuncias, presume la funcionaria.

El director de Turismo de Paysandú, Andrés Manisse, restó importancia al episodio y aclaró que la fiesta es financiada por las dos intendencias y el Ministerio de Turismo.

"¿De qué está hablando?", se preguntó Manisse. "En una fiesta de este tipo esos faltantes son normales, no se por qué se le dio tanta importancia. Es inexplicable, no es la primera vez que se organizan estas cosas en conjunto, hace 5 años que hacemos el evento", indicó.

"Estamos en tiempos políticos, de pronto estamos frente a una persona que tomó mal una reclamación, es algo irrelevante", señaló. "Si el ministerio o su vocera evalúan un evento exitoso por seis manteles, es algo tristísimo. Hay que mirar más alto, si alguien se preocupó por esto es porque no está a la altura del cargo que desempeña", aseveró Manisse, quien se mostró molesto con el reclamo.

Salto.

Por su parte, el intendente de Salto, Germán Coutinho, se limitó a decir que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto y que por el momento no hará comentarios.

No obstante, desde el coloradismo salteño apuntan al exintendente frentista Ramón Fonticiella como responsable de que el reclamo de Lozano tomara estado público.

El exjefe comunal y candidato a intendente tiene a su cargo la dirección de una emisora radial que habría sido el primer medio en difundir la información, según dijeron a El País dirigentes colorados.

Negocio con medio millón de clientes

El turismo termal es el tercer destino en importancia dentro de Uruguay, según expresó la ministra de Turismo, Liliám Kechichian. Medio millón de personas concurren cada año a los distintos parques acuáticos instalados en el norte del país, en particular en los departamentos de Paysandú y Salto. En los últimos años se han registrado fuertes inversiones en hotelería y en el sector gastronómico. Otros departamentos, como Artigas y Río Negro, han anunciado que cuentan pozos de agua termal que serán explotados en el futuro.

Hace cinco años que el destino termal es promocionado en Punta del Este. Foto: Luis Pérez

El Ministerio de Turismo no realizará la denuncia policial