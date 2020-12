Colores oscuros, manga larga y lentes de sol: los consejos del MSP para el cuidado de la piel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya sea en la playa, al caminar por la calle o trabajando al sol, hay que protegerse ante la exposición de rayos ultravioletas (UV). El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó una serie de recomendaciones para incrementar el cuidado de la piel.

La cartera indicó que "el cáncer de piel es uno de los más comunes en nuestro país y se deben tomar medidas para prevenirlo todo el año, más aún, en verano".

Además, explicó que los UV que emite el sol "son el principal factor de riesgo". Por lo tanto, "la recomendación de los dermatólogos es utilizar medidas de protección, con más rigurosidad en verano".



Asimismo, hay que "evitar completamente la exposición" entre las 10:00 y 16:00. ¿Por qué? A esas horas se reciben las "mayores radiaciones".



¿Qué pasa con la ropa? La cartera aconsejó utilizar una vestimenta "que proteja". Se explicó que "los colores oscuros como negros, azul y rojo rechazan las radiaciones UV, que son las que dañan la piel". Además, si las remeras son de manga larga, "mejor".



En la misma línea, recomendó "usar sombrero, de ala ancha, que cubra cara, ojos, orejas y nuca". Sobre los lentes de sol dijo que tiene que tener "filtro UVA y UVB certificado, adecuados al rostro y mejor si tienen protección lateral".



Por otra parte, señaló que "hay que cuidarse los días nublados y ventosos", aunque el sol no esté visible. Sucede que la radicación UV "traspasa" las nubes y el agua.



También indicó que hay que "cuidar a los niños" porque "la piel tiene memoria y el daño es acumulativo". En la misma línea, recordó que "no existe bronceado seguro", que hay que "evitar las camas solares" y que se puede "usar autobronceantes".



Por último, aconseja "revistar" la piel, "prestar atención a una herida que no cicatriza, una mancha o lunar que cambió su aspecto" y consultar al dermatólogo.