Tras más de seis meses, falleció una trabajadora de la salud por covid-19

Falleció este domingo una trabajadora de la salud y ahora son 29 los decesos por covid-19 en ese grupo desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, informó Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). No ocurría un fallecimiento por esta causa en la salud desde el 21 de junio de 2021.

Pereira contó a El País que la muerte de la mujer se produjo ayer de tarde, poco antes de la publicación del informe sanitario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), por lo que no registró en el boletín diario. Se espera que en el informe de este lunes, quede registrada.



Se trata de una trabajadora de las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi (ASSE), de 46 años, que contaba con tres dosis anticovid. El dirigente sindical no pudo determinar si la fallecida contaba o no con patologías previas.

La mujer dio positivo de covid-19 el viernes y ayer asistió a la puerta de emergencia del Hospital de Canelones, donde falleció.

Actualmente, 1.031 trabajadores de la salud están cursando la enfermedad. Pereira indicó esta mañana en diálogo con Apertura Sport (890 AM) que casi la misma cantidad está aislada preventivamente a la espera de un test. Esto genera una "demora y sobrecarga laboral" en el primer nivel de atención de salud, por lo que llamó a tener "tolerancia" en esta coyuntura.