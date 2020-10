Rivera llama a líderes religiosos a "poner en práctica" protocolo; hay 34 casos vinculados a un culto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras constatarse en Rivera al menos 34 casos de COVID-19 vinculados a un foco en un culto religioso, las autoridades de la intendencia del departamento fronterizo con Brasil y del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) convocaron para hoy una reunión con todos los líderes religiosos para hacer un "llamado a la responsabilidad" y que "se ponga en práctica" el protocolo sanitario vigente para las ceremonias religiosas, informó a El País la intendenta de Rivera, Alma Galup.

En esta instancia, Galup contó que "hubo preguntas" y luego se tomaron varias recomendaciones. Por un lado, "tener un registro de número y ubicación" de los fieles, así como "cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad". En esa línea, se llamó a "responsabilizar a los lideres religiosos a que sus fieles cumplan estrictamente las medidas de prevención, dentro de la actividad religiosa y a nivel comunitario".

Además, se planteó "evitar congregarse en centros religiosos ubicados en Livramento", así como "no interactuar con ciudadanos brasileros, y remitirse a su congregación en Rivera". También se llamó a "no concurrir a seminarios binacionales", así como "no interactuar con centros religiosos fuera de la ciudad de Rivera".

"Hubo prácticamente unanimidad de la gente, aprobación, pero nos desbordó la cantidad de gente que vino interesada", dijo Galup, quien informó que mañana a las 10:30 horas recibirán en el salón de actos de la Intendencia de Rivera a aquellos que no pudieron participar de esta reunión, ya que el lugar cuenta con un aforo máximo de poco más de 50 personas.

La intendenta de Rivera dijo sobre este encuentro: "No estamos estigmatizando. Queremos que se unan a nosotros, que sean aliados para tomar medidas en favor de la comunidad". Además, se busca evitar que el protocolo sanitario actual se vuelva "letra muerta".

De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), 57 personas que cursan la enfermedad en Rivera, de los cuales 34 son casos vinculados al foco en un culto religioso. Es el segundo departamento con la mayor cantidad de casos. En el primer lugar está Montevideo con 134.

Las ceremonias religiosas abiertas al público se retomaron el 19 de junio, tras mantenerse suspendidas desde el 13 de marzo, fecha en que comenzó la emergencia sanitaria luego de la confirmación de los primeros casos de COVID-19. Para ello se establecieron medidas sanitarias, un aforo determinado y otras disposiciones.