Quian a Alonso: vacuna del HPV no causa neuromielitis

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, le respondió ayer a la senadora y precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso que no existe vinculación entre la vacuna del Virus del Papiloma Humano (HPV) y la neuromielitis —una enfermedad que consiste en la inflamación del nervio óptico.

Alonso dijo ayer en el programa Todo Pasa de Océano que su hija de 12 años presentó dolores en las piernas, en la cabeza e incluso perdió la visión en uno de sus ojos luego de haber recibido la vacuna.

"Todos creíamos que eran distintas situaciones que se iban generando, nada asociado a la vacuna. Se le hicieron varios estudios y le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama neuromielitis, que hay muy pocos casos en el país", dijo Alonso. Añadió que "el médico que la trata es neurólogo y me recomendó consultar a un especialista en esta enfermedad en Argentina. Fuimos a una médica que es especialista en este tema en América Latina. Ella, junto a un médico de una clínica americana (estadounidense), me afirmaron, no me lo dejaron en duda, me afirmaron, que lo de Delfina fue producto de la reacción que generó la vacuna del HPV, 20 días después de habérsela suministrado", relató.

Pero Quian dijo ayer a El País que desconoce que haya una prueba que pueda unir ambas cosas. "Lamento mucho lo de su hijita pero no se puede asegurar. No lo puede asegurar Jorge Quian y no lo puede asegurar la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque estas enfermedades —neurosis óptica— no son concluyentes", apuntó.

El jerarca confirmó ayer a El País que en septiembre comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación contra HPV a niñas en las escuelas. La campaña que inició en abril desató en su momento el rechazo de varios padres de niñas que no permitieron que se les suministre la dosis a sus hijas. Entre un 60% y un 70% de las niñas de sexto año de las escuelas a las que concurrió personal del MSP se dieron la dosis. Este año se vacunaron unas 20.000 niñas y en total ya son más 180.000 quienes lo han hecho.

Por su parte, Alonso señaló a El País que es necesario que los padres de las niñas posean mayor información: "La propuesta es que se pueda tener más disponibilidad y mayor información para que los padres puedan evaluarlo", apuntó la legisladora.

Dos médicos especialistas en el tema, una argentina y uno de Minnesota, de Estados Unidos que fueron consultados de forma separada por Alonso, asociaron el cuadro clínico de su hija a la vacuna contra el HPV. Alonso dijo: "No salí con este tema cuando pasó, para que esto no se use desde el punto de vista político porque esto no es para criticar al gobierno". La senadora dijo que "con esto, no se buscó criticar al gobierno, de esto se enteraron, se filtró. Segundo, con esto, no pretendo generar alarma a la población, sí capaz advertir como padres a terceros, yo no estoy en contra de la vacunas", lanzó.