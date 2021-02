Los primeros vacunados: testimonios de los que ya recibieron la CoronaVac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta mañana los vacunadores y personal que trabajará en los centros dispuestos para inocular comenzaron a recibir la primera dosis de la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac.



En Casa de Galicia, Soledad Ferreira, que trabaja como administrativa fue la primera en vacunarse. "Es importante que nos vacunemos todos para salir de una vez por todas. No duele, fue rapidísimo, duele igual o menos que cualquier otra vacuna", dijo la funcionaria.

Claudia Morales, auxiliar de enfermería del Hospital Británico, señaló: no duele nada, no es como la antitetánica u otras vacunas que queda la zona caliente o arde. Yo creo que es importante porque es una esperanza para todos. Hay mucha gente que no tiene confianza todavía y creo que está bueno transmitir que la vacuna es segura y que se vacunen por los que no se pueden vacunar. Cuanto más gente se vacune mejor, es un efecto rebaño, una luz de esperanza", señaló.



Nicolás de Paula, director Técnico de Casa de Galicia contó que está pautado que aproximadamente cada cuatro minutos se inyecte una vacuna contra el coronavirus.