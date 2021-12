Es posible que ómicron “ya tenga circulación comunitaria”, según Grupo de Vigilancia Epidemiológica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 señala que en base al análisis de 311 muestras positivas recibidas entre el 20 y 23 de diciembre se detectó la presencia de la variante ómicron en 14% (44) de los casos.

Estos datos, indica el reporte, surgen de la información que el GTI envía periódicamente al Ministerio de Salud Pública y agrega que hasta el anterior informe, fechado 10 de diciembre, “no se habían detectado casos de la variante, y se mantenía la predominancia de delta”.



“Una de las 44 muestras positivas para ómicron detectadas en el análisis más reciente pertenecen a un paciente hisopado el 14 de diciembre sin antecedentes de viaje, por lo que nueva variante habría ingresado al país antes de mediados de mes”, indica el reporte.

Además, el GTI señala que “se sabe que, de esas 44 muestras, 23 pertenecen a viajeros (República Dominicana, EEUU, Argentina, Inglaterra, México y África); cinco fueron contacto con personas que viajaron; 12 no tienen antecedente de viaje ni contacto con viajeros, y de cuatro no hay información”.



Estos datos, recalca el informe, no solo confirman la presencia de ómicron en el país, sino que “la presencia de la variante en muestras de individuos que no viajaron y que no fueron contacto de viajeros indica la posibilidad de que esta variante ya tenga circulación comunitaria”.



“Tanto los integrantes del GTI, como las instituciones que ellos representan, exhortan a reforzar los cuidados sanitarios, evitar las aglomeraciones, usar correctamente la mascarilla facial en espacios cerrados o en espacios abiertos cuando la situación amerite, cumplir con el esquema de vacunación existente y, si corresponde, agendarse para la tercera dosis”, finaliza el texto.



El GTI está integrado por el Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República junto a las instituciones colaboradoras (Sanatorio Americano, Ministerio de Salud Pública y ATGen).