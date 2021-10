Pilar Moreno: "La epidemia pasa a ser un problema de los no vacunados" y ahí están "los niños"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alfa, Beta, Gama, Delta. A Uruguay han ingresado variantes de coronavirus de todos los tipos y de todos los orígenes, tal y como los científicos esperaban que sucediera. Sin embargo, debido a la rápida vacunación anticovid, se logró evitar un incremento en los casos diarios. "La epidemia pasa a ser ahora un problema de los no vacunados y, dentro de los no vacunados, tenemos a los niños", explicó Pilar Moreno, viróloga e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo.

"Por ahora Uruguay viene controlando bien. La vacunación y los cuidados amortiguaron bien la entrada de Delta, pero tenemos que estar atentos. Por ahora los casos en niños no son significativos, pero se está evaluando por parte de la Comisión de Vacunas la posibilidad de vacunar a los niños, si bien todavía no está definido", indicó Moreno durante una entrevista en "Desayunos Informales" (Canal 12).



La viróloga recordó que actualmente Uruguay tiene más del 70% de su población vacunada con dos dosis y más del 30% con tres. "Creo que esto amortiguó muy bien la entrada de Delta. Cuando entró P1, cuando entró Gama, nos agarró en una situación muy vulnerable. No estábamos vacunados y la movilidad había aumentado en febrero y eso hizo que causara esa ola tan grande que causó", dijo.



"Delta nos agarró diferente. Nos encontró con un estado de vacunación muy bueno y nos permitió de alguna forma amortiguar esa segunda ola que se podría haber venido con Delta, como le pasó a otros países, por ejemplo a Israel. Ellos tienen mucha población joven, que no estaba vacunada, y empezaron en diciembre - enero, entonces ya había empezado a decaer la eficiencia de la vacuna", expresó.

Actualmente en el país hay 1.576 casos activos en todo el país y siete departamentos en zona de riesgo verde según el Índice de Harvard. El resto se encuentran en nivel amarillo.