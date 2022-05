Las personas felices viven más; psiquiatra de Harvard resalta una clave para serlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según un estudio reciente de la Universidad de Harvard sobre el desarrollo de la vida humana, las personas felices viven más. Aunque no hay una fórmula mágica para lograr la felicidad, la compañía parece ser una clave. "Cuando las personas están más conectadas entre sí, no solo las hace más felices, sino que las mantiene más saludables", dijo a O Globo el psiquiatra Robert Waldinger, uno de los líderes del Harvard Study of Adult Development.

"No fuimos hechos para vivir solos. Cuando estamos solos, los niveles de estrés del cuerpo aumentan y esto nos lleva a un estado de respuesta de lucha o huida, que sucede cuando tienes miedo a algo, tu frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan y te preparas para enfrentar un desafío", agregó el especialista en entrevista con O Globo.



Waldinger lo deja claro: no existe una fórmula mágica para la felicidad. Sin embargo, hay ciertas cosas que favorecen a que nos sintamos mejor la mayor cantidad de tiempo. "Esto incluye cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, comer bien, hacer ejercicio regularmente, no abusar de las drogas o el alcohol y tener un sentido de propósito, además de estar más conectados con otras personas", explicó.

MIRA TAMBIÉN Los consejos y herramientas de la psicología para trabajar en tu propia felicidad

Aunque la felicidad puede tener impactos neurológicos y fisiológicos, no es una medida para "predecir" el futuro de una persona. "Podría hacer cualquier cosa para cuidar de mí mismo, mi salud, tener buenas relaciones y aún así tener cáncer. Y no es mi culpa, simplemente sucede", dijo el doctor.

Aunque todavía el efecto de muchos aspectos de la vida cotidiana sobre la felicidad (como el uso de la tecnología, la pandemia de covid-19, entre otros) está en estudio, sí hay algo seguro: "nunca es demasiado tarde para hacer cambios en tu vida que te ayuden a ser más feliz".



"Muchas personas, incluso al final de sus vidas, hacen grandes cambios que les pueden ayudar a ser mucho más felices".