Pase responsable: sepa los cinco colores que medirán el estado sanitario para ir a eventos

Para el retorno a las actividades sociales tras la irrupción de la pandemia del COVID-19, las autoridades prevén implementar un "pase responsable", que categorizará a la población en cinco colores de acuerdo a su estado sanitario, para poder participar de eventos, los cuales también tendrán una escala de riesgo.

La nueva escala contemplada en el proyecto de ley de pase responsable, informada por El Observador, fue presentada este martes en las Comisiones de Salud de ambas cámaras por asesores de Presidencia.

Las autoridades definieron cinco estados graficados a través de colores para categorizar al estatus de los uruguayos. Por un lado, el estado de salud "rojo" es cuando se está cursando COVID-19. El estado "naranja" es cuando no se cuenta ni con vacunas, ni con la realización de test, lo que definen como estado prepandemia. El estado "amarillo" es para quienes se hicieron un test de antígeno hace menos de 24 o 48 horas, aunque resta definir ese período ventana dijeron las autoridades.

El estado "verde" es para quienes estén vacunados con las dos dosis o recuperados del virus. En tanto, aparece un quinto estado que es el "celeste", para quienes no solo cuentan con las vacunas anticovid sino que además se realizaron un test de antígenos "reciente", lo que implica que no solamente se está inmunizado sino que no se porta el virus, protegiendo a los demás.

En tanto, las actividades también tienen su escala. Ignacio Fornella, consultor de Presidencia, indicó en la Comisión de Salud Pública de Diputados que el Ministerio de Salud Pública (MSP) define los protocolos para las diversas actividades cuantificando el riesgo "en función de doce vectores, que son preguntas a responder sí o no para categorizar un evento, actividad, trabajo".



A partir de esas respuestas se establece un número, que en función del mismo el MSP define si se está en "un momento de alto, medio o bajo riesgo en el país", a partir de lo cual se "cruza con el estatus recomendado de la persona".

Esto se traduce en que si una actividad es considerada de muy alto riesgo y se está en un momento complejo de la pandemia se recomendarán determinados estados.

En ese sentido, Fornella indicó que "el estatus de la persona y el riesgo de la actividad están vinculados entre sí y funcionan más o menos de esta manera". Además, resaltó que se podrá pasar de un estado a otro con un test o con dosis. En tanto, señaló que "va a haber actividades de riesgo muy bajo, a las que vamos a poder ingresar casi todos sin ningún requerimiento, y otras que van a ser de alto riesgo y ahí se van a poner algunos requisitos".

"El pase responsable es una herramienta que está pensada para ser usada no de forma obligatoria; acá no se obliga a nadie. El que quiera ir con el aforo que establece salud pública puede hacerlo. Y para el que quiera ir un poquito más, dependiendo del estatus sanitario del país en general, lo aconsejable es que lo haga a través del pase responsable", señaló el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli en la Comisión de Salud del Senado.

En esa comisión, Fornella destacó que con este pase se busca "la apertura de actividades o blindaje de otras de riesgo con una cuantificación y control del riesgo y con el mínimo costo asociado".

Actualmente se trabaja en el desarrollo en un código QR para contener esta información, que estiman estaría pronto en alrededor de 30 días, dijo Martinelli. Luego resta la definición por parte del Poder Ejecutivo de cuándo se pondría en marcha, que estará "condicionado a la evolución de la pandemia", agregó.

"La lectura que hará el código QR cuando uno se presente a una actividad es si puede o no pasar; no va a decir si la persona tiene las dos vacunas, si tiene un test negativo o lo que sea. Esa información es reservada. Lo único que va a leer es si la persona puede o no pasar; saldrá una cruz roja o un tic verde, pero en la puerta la persona no va a poder saber cuál es su estatus sanitario; eso está protegido", agregó el asesor de Presidencia sobre cómo funcionaría este sistema.