"Estamos en un momento complejo", indicó Salinas y envió un mensaje a quienes no se vacunaron

"El mensaje es que estamos en un momento complejo. Estamos quizás uno de los más complejos", reconoció este lunes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, luego de conocer los números respecto a la pandemia del coronavirus en Uruguay.

Ayer se batieron tres récords al registrarse las cifras más altas de contagios diarios, de casos activos y de pacientes en CTI. De acuerdo al informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), hubo 1.587 nuevos casos en 10.129 test (la positividad pasó de 6,5% a 15,67%), los fallecidos fueron 14 (total de 712) y los internados en CTI llegaron a 124.

"Las cifras de ayer, la cantidad de fallecidos y la incidencia que está teniendo la enfermedad, puede deberse a múltiples causas. No quiero hacer teorías al respecto, pero sin lugar a dudas hay que recalcular", manifestó al programa Arriba Gente de Canal 10.

Salinas hizo las declaraciones previo a una reunión que tenía pautada este lunes con Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y las sociedades científicas para evaluar la situación de la pandemia. También dijo que mañana se reunirá el Consejo de Ministros, pero no quiso adelantar información.

El ministro instó a que los que estén habilitados a vacunarse contra el COVID-19 lo hagan: "Una vacunación que va a comenzar a ser masiva a partir del jueves para el segmento de 50 a 70 años. Instamos a toda la población a que culmine esta etapa. Y además, en segunda instancia, a mantener los cuidados porque la inmunidad no está lograda hasta que pasen 14 días de la segunda dosis en el caso de la Sinovac".

Asimismo, Salinas envió un "mensaje de reflexión" a las personas que estaban habilitadas para vacunarse y no lo hicieron: "Un mensaje de reflexión a todos aquellos grupos priorizados que no han cumplido las expectativas que la población y el gobierno cifró en ellos. Teniendo la posibilidad de vacunarse no lo hicieron. Eso nos lleva a la reflexión sobre los temas de fondo y que es lo que está de alguna manera fallando si teniendo la oportunidad de protegerse no lo hacen".

Médicos piden más medidas

El Sindicato Médico del Uruguay se reúne esta mañana con el ministro Salinas para evaluar la situación y reclamar acciones para bajar el número de casos en esta situación epidemiológica.

▶️ AHORA: Se realiza reunión en el Ministerio de Salud Pública entre el Sindicato Médico del Uruguay y el ministro @DrDanielSalinas junto a representantes de distintas Sociedades Científicas.

▶️ Se solicitan acciones para bajar el número de casos en esta situación epidemiológica pic.twitter.com/WI5Ok0Oyfz — Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) March 15, 2021

El sábado la Federación Médica del Interior también había informado que tras la realización del Plenario Gremial planteaba su "preocupación" por el incremento de los casos en el interior del país "ante la habilitación de actividades que han fomentado la movilidad y la presencialidad".

"Creemos que no es acertada la decisión general de regresar a la atención presencial 'en el interior', como si nuestra realidad fuera una sola. Los escenarios son sumamente diversos y es por eso que FEMI ha solicitado una reunión de carácter grave y urgente a las máximas autoridades sanitarias del país, con el objetivo de que se analicen las situaciones por separado. Incluso el sentido común puede hacer notar que hay zonas en las que el regreso a la atención presencial es viable y segura. Del mismo modo, no creemos que sea segura ni responsable esta realidad de atención presencial en las zonas en las que el peligro es inminente. Rivera y Río Negro son claros ejemplos, ya tomaron algunas medidas, y creemos que hay otras zonas en situación similar que mecen ser analizadas individualmente", plantearon.

Anoche se informó que el Ministerio de Salud Pública definió postergar las cirugías de coordinación y las consultas con especialistas hasta mayo, en aquellas mutualistas y hospitales cuyos departamentos estén comprendidos en nivel de riesgo rojo en la escala de Harvard. Estos son: Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Cerro Largo, Florida, San José y Montevideo.