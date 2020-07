Investigadores del Clemente Estable trabajan en kit para detectar COVID-19 en 45 minutos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Conocer en menos de 45 minutos si se está infectado con el COVID-19. En eso trabaja un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. La semana pasada obtuvieron el primer resultado de una primera prueba que funcionó, informó El Observador este lunes.

Entre marzo y abril el instituto comenzó a investigar para el desarrollo de una nueva forma de detección del virus, informó a El País Eduardo De Mello, investigador del Clemente Estable.



¿De qué se trata este kit de diagnóstico? El virólogo De Mello explicó que es una "metodología ya conocida". En comparación a la técnica PCR, "busca lo mismo", es “más simplificada”, pero "no necesita de una equipamiento específico". Una de las cosas que permite, por ejemplo, es hacer la detección del virus en laboratorios no tan equipados. "Habilitaría hacerlo en lugares que, por ahora, depende de métodos más caros y complicados", dijo.



La técnica todavía está en una etapa de validación. En el caso de que esto se logre, "la escalada sería menos complicada a la PCR” ya que depende de menos reactivos. Además, permitiría “hacer más por día y de manera descentralizada”.



"Faltan etapas de validación y desarrollo para mejorar lo máximo posible. Tiene que permitir productividad, repetibilidad", entre otros aspectos, y evaluar si se tiene "una técnica bastante importante para poder dar los resultados que esperamos".



De Mello señaló que "la idea del proyecto no es la sustitución de las (técnicas) que se hacen. Son más fuerzas para aumentar la capacidad de diagnóstico. No es sacar uno y colocar otro".



El financiamiento de la investigación es propio del Clemente Estable. No obstante, se presentaron a un llamado de inversión científica.