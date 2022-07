"No hay nanoelementos digitales, ni grafenos, hay conocimiento", dijo Salinas tras fallo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Luego de 19 días de una suspensión absolutamente injustificada de la vacunación, el Tribunal de Apelaciones reconoce en su dictamen que no se cumplió ninguno de los requisitos previstos en la ley de amparo para que procediera la demanda", enfatizó el ministro de Salud, Daniel Salinas, este martes en conferencia de prensa, y remarcó que fue "de extrema gravedad" haber suspendido la vacunación anticovid de los menores "sin un fundamento legal adecuado".

"¡No existen grafenos en la vacuna, caramba! Parece mentira que tenemos que estar diciendo todo esto después de un año y medio de vacunación. Entonces, no hay nanoelementos digitales, no hay ARN que modifique el ADN, no hay grafenos, hay conocimiento de la fórmula", sostuvo el jerarca, que además leyó en forma textual la fórmula de la vacuna de Pfizer: "Principio Activo BNT162b2, Excipiente ALC-315(*), ALC-0159, DSPC,

colesterol, sacarosa, Trometamina, Tris Hychloride, NaCl y agua para inyectables".



Salinas sostuvo que "la respuesta de unos pocos que hacen tanto barullo daña y a veces de manera irreparable la reputación y la creencia en las vacunas".

El ministro hizo énfasis además en que el Tribunal de Apelaciones, en su fallo, indicó que "no hay ilegalidad en el plan de vacunación y que se reconoce que es voluntario". "La sentencia reconoce que hubo violación al principio de separación de poderes en perjuicio del MSP y el Poder Ejecutivo, que dicta las políticas sanitarias en forma soberana", agregó.



Al igual que lo hizo más temprano el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, Salinas destacó que "el tribunal remitió copia del expediente a la Suprema Corte de Justicia para que se analice lo actuado, un hecho con pocos precedentes". Esto, dijo el ministro, muestra "la gravedad del asunto".



"Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la validez de la separación de poderes, el respeto a la Constitución y las leyes y cuando se traspasan determinados límites, porque es complejo interaccionar en una sociedad donde el grito, el escrache, la presión se pretende ejercer en forma ilegítima", apuntó.

"Estas vacunas no son experimentales, pasaron fase tres, fase cuatro de estudios y hoy por hoy hay 3.500 millones de dosis dadas en el mundo", dijo Salinas y añadió: "Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de todos estos temas: las vacunas son seguras, son eficaces, son efectivas, hemos hecho seguimiento de su seguridad, de los efectos adversos".