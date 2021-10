Galiana: "No parece ser ahora el momento" de salir a vacunar a menores de 12 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pediatra, infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, consideró este lunes que "no parece ser ahora el momento para salir en forma urgente a vacunar" a menores de 12 años, "porque ya estamos terminando las clases, las actividades de los chiquilines pueden ser en áreas más abiertas, mejor ventiladas, y afuera". Sus dichos se dan en un contexto de crecimiento de casos de COVID-19 en niños.

Galiana destacó que si bien es una "eventualidad claramente posible" vacunar a esa población, que aún no está habilitada para recibir dosis anticovid, se mostró cauto con dar este paso en esta coyuntura.

Además, señaló que no se tiene todavía información de organismos internacionales acerca de esto. Se estima que este martes la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) brindará información "en cuanto a la aprobación o no de las vacunas de Pfizer para niños menores de 12 años".



"Yo me lo planteo quizás más como una perspectiva del año que viene, previo al inicio de las clases, como una forma de retomar en tanto la variante que siga predominante sea esta (Delta) o una variante en la cual haya confirmación de que los anticuerpos la protegen de la infección", dijo en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo).



Destacó que si sigue predominando la variante Delta en los primeros meses de 2022 "parece 'planteable' la inmunización en niños menores de 12 años".



El País informó el 20 de octubre que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se considera "muy probable" inmunizar a esa población, aunque resta obtener más información científica internacional al respecto.

Sobre la situación actual de la pandemia, Galiana destacó que se observa un aumento de los niños que se infectan, pero "no aumento de los casos en niños que se internan, ni en enfermedades graves". En cuanto al crecimiento de las últimas semanas, consideró que muchos niños "se infectan en las escuelas, cosa que hasta ahora prácticamente no la habíamos vivido", ya que "esencialmente los niños se infectaban en sus domicilios".



Asimismo, este aumento del porcentaje de menores infectados "no llama mucho la atención porque exactamente esto es lo que hemos visto en otros países donde predomina la cepa Delta (...) estábamos pensando que esto podía eventualmente ocurrir", reconoció.



Por otro lado, Galiana destacó que el COVID-19 es una enfermedad, "por suerte, relativamente leve en los niños, y en general no produce enfermedad grave". Los síntomas en menores respecto a otros grupos etarios "esencialmente son los mismos". No obstante, dijo que en casos de la variante Delta en particular "se asocia con más vómitos, nauseas, diarrea, más sintomatología digestiva".

Otro aspecto que nombró es que es "poco frecuente", que tanto los niños como adolescentes pueden tener lo que se llama el "síndrome poscovid", una "manifestación inmunológica de respuesta inmunitaria excesiva a la enfermedad", que implica que "el niño transcurre su enfermedad más o menos bien, pero entre 10, 15 o 20 días posteriores presenta un cuadro febril que se asocia con miocardiopatía, con compromiso cardíaco y multisistémico inflamatorio".



Además, contó que se han internado a niños en el CTI, tanto del Pereira Rossell y otros, por una enfermedad inflamatoria multisistémica, que "inicialmente se describió como (síndrome) kawasaki-like".



Galiana señaló que es "erróneo" plantear que no hay contagio de niños a adultos, en particular con la variante Delta, predominante en Uruguay. "Quizás un bebito chiquito no contagia a un adulto, pero en general los niños, en particular los escolares y cuanto más grandes son, más se parecen y se comportan exactamente igual que los adolescentes y adultos", indicó sobre el impacto del virus.