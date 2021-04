Salinas: MSP había sido informado sobre el "agravamiento de cantidad de fallecidos" en Fray Bentos

Fallecieron 15 adultos mayores de entre 77 y 90 años en un residencial en Fray Bentos por un brote de COVID-19 en las últimas dos semanas. Ante esa situación, el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, viajaron este lunes a Río Negro.

Salinas explicó este lunes en conferencia de prensa que los residenciales son una "situación de alto riesgo". Al momento, según contó, hay 775 casos confirmados en 128 residenciales. Además, 493 de esas personas permanecen en los establecimientos donde viven.

El ministro precisó que se han identificado desde el comienzo de la pandemia 2.178 casos en residenciales. 1.379 fueron casos positivos de residentes y 663 de funcionarios, y "hemos tenido que lamentar 135 fallecidos", agregó el jerarca.

"No es una situación novedosa. Lo novedoso quizás es que se haya dado en Fray Bentos", agregó el ministro. Consultado por El País sobre si el residencial contaba con habilitación, Salinas dijo: "El director departamental de Salud dice que la tenía en trámite".

Por otra parte, señaló que el ministerio había sido comunicado sobre el "agravamiento de la cantidad de fallecidos". Además, la dirección general de la salud "ingresó al hogar de ancianos, examinó la situación y aconsejó medidas complementarias a las que se habían tomado acertadamente".

El jerarca también habló sobre la situación en el país: "La epidemia ha tenido un cambio por el ingreso de la variable P1", dijo y agregó: "Estamos viendo que tenemos una mayor cantidad de casos internados, propagación del virus y, la verdad sea dicha, se complejizó la lucha".



Consultado sobre si uno de los ingresos de la de cepa brasileña en Fray Bentos fue a través de un templo neopentecostal, dijo que "en términos de hipótesis, sí", aunque destacó que "está prevaleciendo la P1 sobre la variante que antecedió".



Salinas también habló sobre la inoculación contra el COVID-19 en el territorio nacional: "La vacunación está siendo muy veloz y cuando vemos algún reproche sobre la tardanza en las vacunas y demás, hay que recordar que Uruguay siempre apostó al mecanismo Covax y el fondo rotatorio de OPS que siempre fue muy seguro durante 30, 40 años".



"Acá no hubo más demora que lo que las propias compañías farmacéuticas tienen para lograr cumplir con los requerimientos del MSP en cuanto al registro", agregó.

Al ministro se le consultó sobre los cuestionamientos que ha tenido la vacuna de Astrazeneca/Oxford, que llegó a Uruguay a través del mecanismo Covax. El jerarca dijo que en el país hay un "modesto grupo de 23 científicos que va a analizar con independencia de criterio y luego asesorar". Y, en caso de que exista "alguna restricción, el ministro va a estar a lo que diga la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones", puntualizó.

Tras la definición de la Comisión, el MSP tiene previsto volcar las dosis de Astrazeneca a departamentos fronterizos con Brasil y a Río Negro donde hay un "índice de Harvard elevado".



Las mismas serían distribuidas "proporcionalmente a la población que tiene cada departamento, de manera de darle un empuje a la vacunación".

Por otra parte, la Fiscalía de Fray Bentos iniciará una investigación de oficio por lo que sucedió en el residencial. Cuando se le preguntó a Salinas sobre esto, respondió: "Es cumplir con la ley".

Omar Lafluf, intendente de Río Negro, calificó este lunes más temprano el hecho como una "tragedia". Por otra parte, contó que él mismo llamó al presidente Luis Lacalle Pou y le expresó que le parecía importante que viajara el ministro de Salud Pública.



Cipriani: "Hoy en día no estamos saturados"

El presidente de ASSE indicó que 10 de los 15 fallecidos eran usuarios de ASSE, de los cuales 13 tuvieron diagnóstico con COVID-19, mientras que dos estaban a la espera del resultado del test.



"Nosotros no limitamos ningún paciente a terapia intensiva por edad, sí se limita porque cuando el paciente no tiene un beneficio posterior a poderlo realizar", añadió.



En ese tono, señaló que "camas había" a pesar de que el sistema "está bajo tensión".. Actualmente "no estamos saturados"´dijo, porque se está "lejos" del 85% de ocupación de camas de CTI.



"Como nos informan, el mismo tratamiento hecho en el residencial fue el que le pudiéramos haber dado en el hospital. Fueron atendidos con oxígeno, con la medicación que se necesita y con la supervisión médica continua las 24 horas", agregó Cipriani.