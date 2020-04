Delgado: "Si mañana aflojamos el músculo esto se dispara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si nosotros bajamos la guardia, aflojamos el músculo y salimos de casa, esto se dispara", declaró Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, sobre las medidas de contención del coronavirus COVID-19 que ha adoptado Uruguay desde la llegada de la enfermedad al país..

"Estamos ante una pandemia que no sabemos cuánto dura, un enemigo del Uruguay y del mundo que no conocemos demasiado. Es una enfermedad que hoy no tiene cura por sí misma", agregó Delgado en una entrevista realizada en Telemundo en la noche de este domingo.

Delgado reiteró que la prevención es la medida más importante ante el coronavirus y destacó que Uruguay tuvo una "ventaja de ser uno de los últimos países a los que llegó la pandemia". Por esta situación se tomaron algunas medidas tiempo antes que otros países.

"¿Qué logró el Uruguay? En realidad la tasa de prevalencia fuera en los niveles de los escenarios que teníamos, el más bajo", evaluó sobre las medidas tomadas en la última semana.

Con respecto a las medidas relacionadas a la Semana de Turismo, Delgado destacó que "hubo un chip que hubo que cambiar" y que "tiene que ver con ceremonias religiosas, la Vuelta Ciclista, el turismo, las criollas".

El frío como desafío

Delgado advirtió que Uruguay se enfrenta a un desafío más en las próximas semanas que es la llegada del frío. "Aparecen las enfermedades estacionales que solapan con el coronavirus. Empezamos a tener otros factores de riesgo predisponentes", explicó.

Por esta razón Delgado argumentó que "quisimos jugar muy fuerte, tomar medidas por encimas de las que la Organización Mundial de la Salud aconsejaba". Un ejemplo de estas medidas es la recomendación de uso de tapabocas. "El invierno es un aliado del coronavirus.", afirmó.​

La vuelta al trabajo de la construcción

Este lunes volverán a trabajar cerca de 45.000 personas en el rubro de la construcción y Delgado se refirió a esta situación. El retorno al trabajo se da con "protocolos muy estrictos" y que la Inspección de Trabajo "ante riesgo inminente de salud o seguridad" tiene la potestad de clausurar una obra.

"La Inspección de Trabajo, el MSP y el Sunca con los delegados de seguridad van a verificar que se cumplan las medidas en la construcción. No es un tema de ver como engaño a la autoridad sino que nos tamos jugando cada uno la salud y en muchos casos la vida", dijo.

Medidas en cárceles y el retorno a las clases

Delgado también expresó que este lunes se establecerá un protocolo realizado entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación y ASSE sobre procedimientos y prevención en cárceles.

Los nuevos reclusos que ingresen al sistema penitenciario serán testeados previo a su entrada. Además se estableció que cuando ingresen van a cumplir la cuarentena en un lugar de aislamiento.

"El SINAE donó al Ministerio del Interior productos de higiene, me consta que el MI compró mediante una licitación productos de higiene y tapabocas", agregó.

Sobre el retorno a la actividad de algunas escuelas rurales el próximo 22 de abril, Delgado explicó que "la idea es que puedan empezar voluntariamente las escuelas rurales sobre todo aquellos lugares donde tienen mayor problema de conectividad. Es por un tema de igualdad de oportunidades".

El gobierno le proporcionó al Codicen, según informó Delgado, alcohol en gel para maestras y auxiliares de servicio. Además declaró que "es dinámico" y que "se está evaluando día a día".