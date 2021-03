Comenzó hoy la vacunación de la segunda dosis: cuidados y recomendaciones 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay llegó hoy al medio millón de actos vacunales. 500.000 uruguayos se dieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero, además, este 27 de marzo marcó también el inicio de la siguiente etapa: los primeros en vacunarse recibirán a partir de hoy la segunda dosis de la vacuna.

Julio Medina, catedrático de Enfermedades Infecciosas en UdelaR, publicó en su cuenta de Twitter algunas recomendaciones para quienes reciben la segunda dosis:​

Hoy, además de tener mas de 1/2 millón de uruguayos con la primera dosis de una vacuna, también es el día que se comenzó con la segunda dosis.

Quienes vayan recibiendo la segunda dosis deberán mantener algunos cuidados-resumidos en esta figura.

Si la burbuja familiar está compuesta por personas no vacunadas y de riesgo alto, se debe usar mascarilla, optar por espacios abiertos y ventilados, mantener la distancia de dos metros, evitar aglomeraciones e higienizar de forma frecuente las manos.



Si el vínculo es con personas que ya están vacunadas o que todavía no, pero no revisten grandes riesgos, no es necesario utilizar mascarilla o mantener la distancia de más de dos metros.