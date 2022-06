Circulan “todos” los virus respiratorios sin que predomine uno por encima del otro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocos días de que comience el mes de julio, Uruguay tiene una circulación de “todos” los virus respiratorios típicos del invierno, según indicaron los expertos a El País. A partir de la aparición de más de un tipo de infección, actualmente no hay ningún virus que predomine en la epidemiología local, terminando así con la predominancia de la influenza (gripe) que se vio durante los últimos meses.

Habitualmente en estos días del año el virus respiratorio sincicial (VRS) suele aumentar las internaciones pediátricas sustancialmente, pero este año ese pico de contagios de VRS parece haberse “retrasado”, según explicó el infectólogo y director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Álvaro Galiana. “Es posible que empiecen a aumentar los casos ahora o durante los próximos 15 días, pero hoy no tenemos brotes generalizados”, indicó Galiana al respecto.



El VRS suele manifestarse a través de resfrío, tos o fiebre, y aunque ataca a todas las edades pediátricas, particularmente los menores de dos años son los que suelen desarrollar cuadros más graves de la enfermedad.

Debido a ese “retraso” en el pico de VRS es que actualmente hay una circulación “en simultáneo” de más de un virus respiratorio. Entre estos, los expertos mencionaron el rinovirus, el adenovirus, la parainfluenza, la influenza y el covid-19. Debido a la presencia de los diferentes cuadros clínicos, hoy el sistema de salud “siente cierta presión que no se sintió en los últimos dos años”, según explicó el catedrático en pediatría Gustavo Giachetto.



Específicamente en el Pereira Rossell, el promedio diario de ingresos hospitalarios es de 30 pacientes. De estos, casi un tercio se explican por intervenciones quirúrgicas y el resto se debe en su mayoría a los virus respiratorios que llegan con la estacionalidad. Además, las consultas en la puerta de emergencia también aumentaron y este lunes se produjeron más de 200 en el día.



“Sabemos que esta es la época del año con mayor demanda asistencial y vemos claramente el aumento en las consultas, pero no se trata de algo fuera de lo normal con respecto a la prepandemia. El problema que tenemos es que la gente se olvidó de lo que solía ocurrir”, explicó Giachetto. Para el pediatra, debido a que en el invierno de 2020 el covid-19 estaba empezando a circular en Uruguay y “la gente estaba muy asustada”, prácticamente no se vieron internaciones ni consultas por virus respiratorios. Algo similar ocurrió en el invierno de 2021, cuando la ola de contagios de covid causada por la variante p.1 estaba culminando su curso y “las personas también se guardaron”. En este sentido, el 2022 es el primer año postpandémico en el que se ve un aumento de otras infecciones diferentes al covid-19. Con respecto al VRS, Giachetto señaló que aún “no estamos en la ola epidémica, pero eso va a llegar tarde o temprano”.

En los últimos meses el virus de la influenza (gripe) llegó a predominar entre los pacientes internados, tanto en adultos como en los niños.



En el caso del covid-19, hoy este virus significa menos del 6% de las internaciones totales en CTI, según el reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) este lunes. Además, en la última semana se registró un descenso en los casos nuevos y las muertes a causa de la enfermedad.

Los menores de cinco y las vacunas anticovid



Estados Unidos aprobó hace dos semanas la vacunación contra el covid para los niños a partir de los seis meses y, de esta manera, se incorporó a los menores de cinco años a la población “vacunable” por primera vez desde que inició la pandemia.



Fueron dos las vacunas aprobadas por la FDA -Administración de Fármacos y Alimentos de EE. UU- para la población pediátrica menor de cinco. Por un lado, se autorizó el uso de la vacuna desarrollada por Moderna, que se recibe en dos dosis y está indicada para niños de entre seis meses y cinco años. Por el otro, también se dio el visto bueno a la de Pfizer, que se recibe en tres dosis y está dirigida para niños de entre seis meses y cuatro años.



En el caso de Uruguay, el gobierno aprobó en febrero la vacuna de Pfizer para los niños entre cinco y 11 años, pero aún no se incorporó a la población menor de cinco al plan de vacunación anticovid. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo la semana pasada que "por el momento, no está en el tapete” aprobar la vacuna para esa población, aunque aclaró que "todo es considerable".