Cientos de pacientes en espera para operarse tras falta de un fármaco en mutualistas

A Victoria la operaron de una pancreatitis el 8 de marzo. Pero al recibir el alta, el médico le advirtió que existía la posibilidad de que padeciera una litiasis residual y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de siete días internada, tenía agendada una cirugía para el viernes 22 de abril a las 19:30 horas. Recién a las 21 los cirujanos fueron a su habitación para avisarle que no iba a ser operada por la falta de un fármaco en la mutualista.

“Aunque mi operación era urgente, me explicaron que dentro de las urgencias era de las menores”, explica Victoria. Y agrega: “Fue dura la sensación de incertidumbre, porque estaba nerviosa pensando que entraba a cirugía y finalmente no lo hice”.



Un caso similar es el de María, a quien le detectaron un tumor en el riñón en los primeros días de abril. En ese momento, su médico le dijo que era necesario operarla y extraerlo “cuanto antes” para analizar si era o no maligno. Sin embargo, recién este martes se pudo concretar su operación debido a la falta de Neostigmina en la mutualista a la que está afiliada.



Por su parte, Andrea de 76 años espera hace más de dos semanas para operarse de una hernia, pero le avisaron que “por el momento no” se llevará a cabo la intervención. Algo similar le ocurrió a Pedro en otro centro de salud: tenía desde hacía más de un mes una cirugía coordinada para sacarse un lunar del rostro y, a pesar de sus 92 años, aún no pudo hacerlo.

Son varias las mutualistas que tienen un faltante de Neostigmina, un fármaco que se usa para revertir la curarización de los pacientes. Sin embargo, todos los casos mencionados anteriormente ocurrieron en algunas de las más grandes, en donde se decidió posponer casi el 100% de las cirugías programadas y llevar a cabo únicamente las urgentes.



El uso de la droga tiene que ver específicamente con la administración de anestesia general, porque esta se suele acompañar con un relajante muscular para que la persona quede paralizada sin tensiones musculares. Una vez terminada la intervención quirúrgica es necesario revertir esa relajación, o curarización, y eso se hace con Neostigmina. El faltante de esta droga ocurre desde hace más de dos semanas y se debe a un incendio generado en el laboratorio argentino que la provee. Estas mutualistas reciben la Neostigmina a través del mismo distribuidor, que ha suspendido la importación.



Consultado al respecto, el director técnico del Casmu -uno de los centros afectados-, Nicolás Maseiro, explicó que el distribuidor primero informó que la entrega de la droga se repondría para el 5 de mayo, y que ahora dijo que esto sucedería “durante la segunda quincena” del mes. “Nosotros en salud no podemos trabajar sin saber con seguridad cuándo tendremos o no los recursos necesarios y es fundamental prevenir”, explicó. Y agregó que el Casmu ya hizo “otras gestiones” durante los últimos días y acordó con “un proveedor más pequeño”.

A pesar de que será en menor cantidad, recibir la droga “da tranquilidad” a la mutualista que tiene sus cirugías coordinadas postergadas desde hace más de dos semanas. “Gracias a este stock adicional vamos a poder empezar a ponernos al día”, subrayó Maseiro.



Una fuente de La Española -también afectada por esta situación- indicó que la mutualista sigue con el faltante de Neostigmina y hay “una reducción de la actividad quirúrgica que es muy notoria”. Además, explicó que “se va evaluando día a día” la cantidad del fármaco disponible, mientras se espera por la reposición del proveedor.

Un problema que aqueja al sistema mutual



Según explicó a El País una fuente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiam), la situación “es muy heterogénea” entre las mutualistas y “muchas se están ayudando entre sí”, prestando Neostigmina.



A pesar de que muchas instituciones tienen un faltante del fármaco, solamente La Española y el Casmu decidieron hasta ahora suspender toda la actividad quirúrgica.



Por su parte, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, explicó la semana pasada a El País que en el sector público hay stock de Neostigmina y que incluso le han estado prestando a mutualistas, aunque esto ya lo pueden hacer cada vez menos debido a la cantidad de stock con el que cuentan.