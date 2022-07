Científicos ya respondieron a 12 de las 16 preguntas que el juez le hizo al Poder Ejecutivo sobre vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la audiencia de hoy los representantes del gobierno deberán responder un total de 16 preguntas emitidas por el juez Alejandro Recarey en la intimación judicial. Hay cuatro de estas que refieren al contrato que Uruguay firmó con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas, hacen referencia al tipo de cláusulas de confidencialidad y a los detalles que acordaron las partes que no se conocen públicamente. Pero las otras 12 preguntas de la intimación van desde la definición de conceptos científicos, como el de ARN mensajero, al impacto que tuvo la vacunación en Uruguay.

El País consultó a diversos expertos y, según estos, entre lo reclamado en el marco de la intimación algunas cosas tienen “respuestas ya conocidas” gracias a investigaciones divulgadas o datos que ha emitido el Ministerio de Salud Pública durante la pandemia.

Lo químico

Con respecto a la composición de las vacunas de Pfizer, el juez pide un “amplio detalle” acerca de la estructura bioquímica que estas tienen y además se incluyen otras consultas sobre “si contienen la sustancia llamada ARN mensajero”, “óxido de grafeno” y “elementos nanotecnológicos”.



El ARN mensajero está presente en todas las vacunas contra el covid-19 desarrolladas por el laboratorio Pfizer y esto es lo que genera la respuesta inmune en el organismo para que la persona vacunada luego pueda defenderse del virus cuando entre en contacto con este.



En lo técnico, el ARN mensajero que es introducido a través del pinchazo es una molécula biológica con la capacidad de trasladar información genética para que el organismo genere una proteína. En este sentido, a pesar de que la sustancia se introduce en las células, está estudiado científicamente que no permanece allí ni tampoco las distorsiona, si no que simplemente ayuda al proceso de replicación para que luego se monte una respuesta contra el virus.

Con respecto a los otros elementos que contiene la vacuna de Pfizer, se sabe que hay lípidos y materiales excipientes que son inocuos, es decir, que no alteran el contenido de la dosis si no que ayudan a su permanencia en el tiempo porque dan estabilidad.



El óxido de grafeno está descartado que esté presente en la dosis de Pfizer, e incluso se refutó una investigación que aseguraba que esta sustancia tóxica sí era parte de las vacunas porque las conclusiones no estaban basadas en los resultados obtenidos.



Con respecto a lo que el juez consulta sobre “elementos nanotecnológicos” los científicos aseguran que el ARN mensajero en sí mismo se mide en nanómetros debido a su pequeño tamaño, por lo tanto, se podría entender que sí se trata de un elemento nanotecnológico. Sin embargo, no se debe entender que esto significa que se coloca un “chip” ni un “rastreador” con la dosis, tal como aseguran algunos movimientos antivacunas.



El punto ocho de la intimación hace referencia a la calidad de las vacunas como “experimentales”, debido a que originalmente fueron aprobadas para su uso en una situación de emergencia. En realidad, la vacuna de Pfizer específicamente ya fue aprobada para uso común por la FDA en agosto del año pasado y dejó de clasificarse como de emergencia. Las dosis pediátricas aún no lograron la aprobación de uso común.

Lo práctico

Otras consultas realizadas por Recarey tienen que ver con las cifras de efectividad que tienen las vacunas y los efectos secundarios que estas podrían generar. El último informe de efectividad divulgado por el MSP indica que la vacuna de Pfizer previene el 78% de los contagios, el 98% de los ingresos a CTI y el 96% de las muertes a causa del virus. Y específicamente las dosis pediátricas obtuvieron una eficacia comprobada del 90,7% en la prevención de la enfermedad sintomática en niños de cinco a 11 años.



Con respecto a los efectos, a pesar de que es cierto que aún no se conocen los de largo plazo porque las vacunas fueron desarrolladas hace menos de tres años, los informes de ESAVI (Efectos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación) en Uruguay indicaron que el 0,0002% de los vacunados tuvo un efecto grave a causa de esta y ninguno falleció por la vacunación.