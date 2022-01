¿Qué se sabe hasta ahora de BA.2, “la variante sigilosa” de ómicron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La subvariante BA.2 de la variante ómicron del coronavirus preocupa en todo el mundo y científicos la estudian para saber su impacto.

Esta variante, que es dominante en Dinamarca, parece ser más contagiosa que la subvariante BA.1, dijo el ministro danés de Sanidad, Magnus Heunicke, en un discurso.

“No hay pruebas de que la variante BA.2 cause más enfermedad, pero debe ser más contagiosa”, dijo Heunicke en una conferencia de prensa.

El linaje BA.1 representa actualmente el 98% de todos los casos en el mundo, pero en Dinamarca ha sido desplazado por el BA.2, que se convirtió en la cepa dominante en la segunda semana de enero.



La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, en tanto, ha designado a la BA.2 como variante bajo investigación, diciendo que podría tener una ventaja de crecimiento.

Los cálculos preliminares sugieren que la BA.2 podría ser 1,5 veces más infecciosa que la BA.1, explicó hoy en una nota la máxima autoridad danesa en materia de enfermedades infecciosas, el Statens Serum Institut (SSI).



Sin embargo, un análisis inicial del instituto no mostró ninguna diferencia en el riesgo de hospitalización para la BA.2 en comparación con la BA.1.

“Hay algunos indicios de que es más contagiosa, especialmente para los no vacunados, pero que también puede infectar en mayor medida a las personas vacunadas”, dijo en la nota la directora técnica del SSI, Tyra Grove Krause.



Esto podría significar que el pico de la epidemia en Dinamarca se extenderá un poco más de lo previsto anteriormente hasta febrero, dijo Krause.

Según MedPage Today no es nueva, sino que ya había aparecido en los titulares de diferentes medios en diciembre. En ese entonces se la definió como “la variante sigilosa” de ómicron. Esto se debe a que no tiene una mutación en la proteína espiga y, por lo tanto, no tiene una “señal especial en los test de PCR” que le diga a los laboratoristas que es un caso de variante ómicron.

La epidemióloga Katelyn Jetelina publicó que esta nueva versión tiene muchas similitudes con la BA.1, la predominante en el mundo, aunque también presenta varias diferencias.



En tanto, Lucía Delgado, presidenta del Colegio Médico de Uruguay, escribió que esta mutación “es algo más transmisible pero aún no se sabe si podría ser un atajo hacia la endemia”.

Variante OMICRON BA.2 explica nuevo crecimiento de casos en algunos países como Dinamarca. Es algo mas transmisible pero aún no se sabe si podría ser un atajo hacia la endemia pic.twitter.com/mxrwhpGJU1 — Lucia Delgado (@Lucia_B_Delgado) January 31, 2022

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó el pasado viernes más investigaciones sobre el tema.



“Se deben priorizar las investigaciones, tanto independientes como comparativas con la BA.1, sobre las características de la BA.2, incluyendo su virulencia y la capacidad de evadir las vacunas”, dijo la epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS al covid-19, María Van Kerkhove.