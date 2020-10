Alerta en Rivera por suba de casos: "Si bien hemos atravesado momentos difíciles este es el peor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Rivera, Alma Galup, destacó este viernes en conferencia de prensa que la situación del coronavirus en el departamento es "difícil". "Si bien hemos atravesado momentos difíciles, diría que este es el peor", dijo. Por su parte, el director de Salud de Rivera, Carlos Sarries, destacó que esperan una "evolución satisfactoria" de los pacientes internados en Rivera con COVID-19, pero aclaró que "hay personas con vulnerabilidad por la edad o las enfermedades asociadas".

En diálogo con El País, Galup agregó en esa línea que hay un "aumento de casos prácticamente diario", y esto "forma parte de un brote difícil de controlar, se ha extendido bastante". De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Rivera es el segundo departamento con más casos activos, 85, por detrás de Montevideo, que acumula 165. En todo el país, son 341 las personas que cursan la enfermedad, según los últimos datos disponibles.

Las declaraciones de Galup fueron posteriores a una "reunión larga" que mantuvo con otras autoridades de la Intendencia de Rivera junto a la epidemióloga del Ministerio de Salud Pública Silvia Guerra y todos los integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Rivera para evaluar qué medidas tomar.

En esa instancia se hizo un "análisis pormenorizado" de toda la "trayectoria de la pandemia, los brotes, una gráfica acerca de las características que lo diferenciaban en cuanto a la extensión del brote que ahora no podemos identificarlo solo en un espacio, sino que se ha extendido bastante a nivel de comunidad", remarcó Galup.

Luego de esta instancia se acordó y anunció a la comunidad en conferencia de prensa que hará una "mayor fiscalización", que va a implicar que si se registra una infracción "va a actuar la Policía y si amerita llegará (el caso) a Fiscalía". Esto variará según las características de lo que ocurra. La denuncia de una posible violación de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades primero pasará a la Dirección General de Salud de la intendencia, que la derivará a la Policía, y los efectivos son los que considerarán o no el pase del caso a Fiscalía.

Para poder cumplir con este objetivo, la Intendencia de Rivera está trabajando en una nueva ordenanza. Esto va a implicar, entre otras cosas, que los funcionarios de la intendencia trabajarán más horas, indicó Galup.

Consultada sobre la realización de fiestas en el departamento, que puedan generar mayores contagios, Galup indicó que es un "tema difícil" de registrar porque "no han sido fiestas grandes, sino familiares". No obstante, en estas celebraciones de 20 a 30 personas, "la gente no mide que se saca el tapabocas, conversa, se ríe y eso es lo que produce esos brotes". En ese sentido, alertó: "No son grandes fiestas, pero producen el mismo efecto".

"Es muy difícil de controlar si no tenemos la voluntad de lo que es la población, que es importantísimo que se sujete a lo que son las nuevas formas de convivencia", dijo Galup, quien entiende que "con el tiempo se ha diluido la visión que se tiene del riesgo, porque lamentablemente las cosas aparentan que no son tan graves y sí lo son en cuanto al número".

La intendenta de Rivera descartó que Santana do Livramento (Brasil) haya "liberado" las fiestas allí tras mantener una comunicación con las autoridades de la ciudad brasileña. "No es así. Existe sí una disposición a nivel estadual en la cual se había autorizado determinados eventos empresariales", dijo. Galup estimó que el próximo lunes tendrá una reunión de seguimiento con autoridades brasileñas para "tener una marcha en forma simultánea de los acontecimientos tanto en Rivera como en Livramento".