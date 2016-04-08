Propietarios de taxis advierten que están en un "franco declive"

Dicen que no llegan a utilidades de Uber “ni subiendo la gente a prepo”.

En el Parlamento, los propietarios de taxímetros agrupados en la Gremial Única del Taxi —que preside Óscar Dourado— admitieron que el sector está en un "franco declive" y con serias posibilidades de ver "muy comprometida su subsistencia".

Los propietarios de taxis se quejaron el pasado miércoles 6, en la Comisión de Transporte de Diputados, de la desigual competencia de Uber. "Nosotros hemos recorrido todas las comisiones del Poder Legislativo y creo que está todo prácticamente dicho. Sin embargo, vemos que Uber sigue funcionando, sigue haciendo su negocio, atentando contra el Estado de derecho y de algún modo seguimos siendo medianamente pasivos para resolver el tema", afirmó el secretario de la gremial, Javier Fardin.

Además destacó que mientras los taxis pagan sueldos y los tributos, Uber "no paga, no tributa y no aporta". En ese sentido, Fardin dijo sentirse "alarmado" por los números que maneja Uber como utilidad, en referencia a que algunos choferes ganan $ 34.000 por semana.

"Ayer hablábamos con las personas encargadas de la implementación de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano y transparentábamos los números del taxi: no llegamos a ese margen de utilidad pero ni queriendo subir a la gente a prepo en el auto. Estamos teniendo una utilidad en torno del 9,5% de lo que se recauda mensualmente", explicó. Además alertó que a consecuencia de la eliminación del dinero en los taxis, anunciada por el gobierno para evitar los robos, el margen de ganancia "se reduciría más aún".

Los propietarios de taxis le reclaman al gobierno la aplicación de multas a los choferes de Uber, algo que las autoridades de la Intendencia de Montevideo han admitido como "muy difícil". "La fiscalización debe existir. Sabemos de la buena disposición de la Intendencia, mucho más del gobierno y del presidente (Tabaré) Vázquez todos fueron bien firmes en sus expresiones públicas y privadas, pero está faltando ser un poquito más enérgicos", sostuvo por su parte el tesorero de la gremial del taxi, Enrique Mera.

Según dijo, los choferes de Uber "ridiculizan a la institución Intendencia de Montevideo diciendo poco menos que son unos payasos porque no tienen datos y multan al barrer". En ese marco, los propietarios de taxis dejaron en claro que no están de acuerdo con el proyecto de ley que remitió el Ejecutivo al Parlamento para regularizar a Uber. "Entendemos que hay muchos tipos de irregularidades, por eso no estamos de acuerdo", justificó.

No prohibir.

En tanto, el presidente de Cutcsa y asesor del presidente Tabaré Vázquez, Juan Salgado, opinó ayer en El País TV que "es imposible prohibir Uber, porque la realidad es que este tipo de aplicaciones está en todo el mundo".

"No hay que prohibir, lo que hay que hacer es regular el mercado", sostuvo.

"Por supuesto que no estamos de acuerdo que alguien venga de afuera y se ría de todas las autoridades. Creo que el paso más importante lo dio Vázquez al plantear que se regulen las aplicaciones", señaló.

Salgado dijo que "no puede ser que el gremio del taxi esté discutiendo su Consejo de Salarios en Juncal y Cerrito (sede del MTSS) y otros lo estén haciendo en Suiza (país de origen de Uber)". Por otro lado, reconoció que la llegada de Uber obligará a los taximetristas "a mejorar" el servicio.

Orsi plantea rediscutir precios de las chapas.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, abrió un debate sobre el valor de la chapa y el uso de la mampara de los taxis. "Lo que tenemos que hacer es que el que venga (por Uber) haga los aportes como corresponde y segundo, capaz que hay que corregir algunas cosas como el valor de la chapa y el uso de la mampara en Montevideo", dijo el intendente canario a El País.

Orsi entiende que la irrupción de Uber en Uruguay obliga a rediscutir tanto la mampara como los precios de las chapas. Para Orsi esto es parte de "acercar posiciones" para que se pueda superar la situación actual, donde Uber opera de forma irregular.

De todos modos, el intendente de Canelones aclaró que "no se trata de liberar las chapas de los taxis porque el mercado se descontrola y no está bueno".

Taxis reclaman una postura más enérgica del gobierno contra Uber. Foto: A. Colmegna

LA LLEGADA DE UBER A URUGUAYVALERIA GIL