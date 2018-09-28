Vuelve el debate por la ley "trans"

Hoy se marcha por la Diversidad

Se retoma la polémica por el derecho de los menores a hormonizarse y cambiar el sexo.

DANIEL ISGLEAS

Desde mediados de agosto está parada la discusión del proyecto de ley para otorgar derechos a las personas transgénero. Claro, llegó el proyecto de Rendición de Cuentas al Senado, que además es el último año en que pueden distribuirse recursos hasta 2020, y barrió con todo: se suspendieron las sesiones ordinarias y el trabajo de las comisiones, y ese asunto acaparó todo el esfuerzo del Senado.

Pero mientras se consideró en algunas pocas sesiones de la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, la iniciativa del gobierno encendió la polémica. La discusión del proyecto de ley del Ejecutivo por el que se consagran diversos derechos de personas transexuales está teniendo más repercusión social de lo esperado, y va camino a convertirse en uno de los temas del año, como en el pasado lo fueron otras iniciativas de la admi- nistración que establecían lo que se conoce como "agenda de derechos" de colectivos minoritarios.

La polémica está presente en la discusión de la comisión legislativa donde se congelaron cinco artículos que generan el rechazo de los partidos de la oposición así como de algún senador del Frente Amplio.

Dos de esos artículos que fueron retirados de la discusión mientras se decide qué hacer con ellos, son el 5° y el 17° que permiten el cambio de identidad, sexo y la hormonización de los menores de edad que deseen hacerlo, sin que necesiten el consentimiento de sus padres. Estos artículos de todos modos disponen la intervención previa de la Justicia cuando un menor haga la solicitud.

Además, los sectores de la sociedad que son contrarios a la ley de derechos para las personas trans presentaron ante la comisión del Senado más de 40.000 firmas pidiendo que no se apruebe, llegando incluso a manifestarse ruidosamente en las afueras del Palacio Legislativo mientras los senadores consideraban la iniciativa.

El gobierno es el principal defensor de esta ley, así como diversas organizaciones sociales. Según la iniciativa, el proyecto tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans de todas las edades, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o situación de discapacidad, a una vida libre de discriminación y estigmatización para lo que se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación.

La Rendición de Cuentas ya pasó por el Senado y ahora se acelerará el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa, que el oficialismo quiere aprobar antes de fin de año. Aún debe ir a la Cámara de Representantes antes de ser sancionada.

De hecho, la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión que preside el senador colorado Germán Coutinho está convocada para el lunes 1° de octubre con el proyecto sobre los derechos de las personas trans como número uno en su agenda.

Marcha hoy.

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En medio de esta polémica, está previsto que esta tarde se lleve a cabo la denominada Marcha por la Diversidad, una manifestación pública que se realiza en la ciudad de Montevideo el último viernes del mes de setiembre de cada año desde el 2005. Es, junto con la del Día de la Mujer, de las movilizaciones con más convocatoria, después de la Marcha del Silencio. Se realiza en el marco de las actividades por el Mes de la Diversidad y fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el 2012.

Antes, durante y después de la marcha de esta jornada habrá espectáculos artísticos a cargo de diversos intérpretes, así como una feria en la plaza Independencia.

La marcha, que se realizará en la tardecita por la avenida 18 de Julio hasta la plaza Independencia, es organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que nuclea a organizaciones sociales que reivindican la ampliación de los derechos de las personas per-tenecientes a la comunidad Lgbtiq (personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer) uruguaya y luchan por una "sociedad plural en la que se reconozcan y valoren las diferentes formas de ser".

En este sentido, los organizadores manifiestan que "la marcha no solo es una celebración de la diversidad sexual sino también un compromiso en la lucha por una sociedad más igualitaria en su sentido más amplio".

Desde que gobierna el Frente Amplio la comunidad Lgbtiq u2014como la define la Intendencia de Montevideou2014 se ha visto beneficiada por una serie de iniciativas tanto legales como administrativas que tienden a consagrar y proteger sus derechos en la sociedad. Por ejemplo se han aprobado leyes contra la discriminación y a los homosexuales se les permite integrar las Fuerzas Armadas.

Desde 2008 las personas que forman parte de la comunidad Lgbtiq pueden reconocer legalmente su concubinato, situación legal que les proporciona la mayor parte de los derechos del matrimonio, en tanto desde finales de 2009 se reformó la ley que les permite el derecho de adopción.

Así fue que se convirtió el Uruguay en el primer país de Latinoamérica en permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.